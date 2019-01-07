В Молдове трое молодых программистов грабили банки и банкоматы: Преступники обогатились на полмиллиона леев

Мужчинам грозит до восьми лет лишения свободы. Трое молодых людей были задержаны после ограбления нескольких банков.

После обысков в их домах было обнаружено почти полмиллиона леев, 10 тысяч долларов, 5 тысяч евро и специальное оборудование, сообщает publika.md

Согласно данным полиции, подозреваемые были связаны с другой преступной группировкой, задержанной ранее в октябре 2018 года, которая также специализировалась на ограблении банков.

Молодые люди изучают информационные технологии и активно работают в этой области. Один из них ранее был замечен властями в Будапеште ов время кражи одного из банкоматов.

Если молодые люди будут признаны виновными, им грозит до восьми лет лишения свободы.