Дан Балан рассказал о том, каково быть судьей в «Голосе Украины» (Видео)

Совсем скоро мы сможем увидеть Дана Балана в непривычном амплуа. Певца выбрали в качестве наставника в конкурсе «Голос Украины». Несмотря на то, что Дан никогда не выступал в такой роли, он принял вызов.

Артиста пригласили на программу, где он рассказал больше про «Голос Украины».

- Это что-то, вау ... Это первый раз, когда я участвовал в телевизионном проекте, я никогда не видел себя в этой роли, но когда пришло предложение, воспринял это как вызов. Я сказал себе: «Дан, давай попробуй развить эту сторону себя как телевизионщика, посмотрим, что будет. Первый день был тяжелым, я почти ничего не понимал, на второй день стало проще, и так день за днем все становилось лучше», - отметил певец в интервью.

Дан Балан также заявил, что он не будет самым добрым из жюри. Отметим, что кроме нашего соотечественника, наставниками на украинском шоу являются Тина Кароль, Потап и Monatik.