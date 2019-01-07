Кишинев хочет принудить Тирасполь к самоубийству

Вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник планирует решить проблемы, которые 28 лет были не под силу молдавскому руководству. И даже навести порядок на мегаскладах с вооружениями в Колбасне.

Важное заявление чуть не потерялось

Начало предвыборной кампании в Молдове выдалось бурным.

Осужденный судом первой инстанции на 7.5 лет тюрьмы за мошенничество Илан Шор заранее объявил себя победителем выборов. И сказал, что, став премьер-министром, он обязательно перенесет «офисы кабмина и премьер-министра в Оргеев».

В избирательном округе №33, где будет баллотироваться один из лидеров ACUM Андрей Нэстасе, зарегистрировался его клон Андрей Нэстас.

Прокуроры завели на лидера «Нашей партии» Ренато Усатого новое уголовное дело, а суд дал добро на его арест. Причем дело запущено по заявлению Руслана Заплитного, в распоряжении упоминается в качестве свидетеля уже Руслан Заболотный, но в ходатайстве в суд прокурор Негурицэ ссылается на Романа Заболотного.

Проправительственные СМИ объявили о «побеге Майи Санду из Молдовы». Так они оценили желание лидера ACUM баллотироваться в парламент по западноевропейскому округу. Молдавская диаспора обрушила на Санду вал критики. Политика обвинили в том, что она не «жила их жизнью», не знает проблем мигрантов и фактически украла у гастарбайтеров право самим представлять себя в парламенте.

Безусловно, на таком гремучем фоне заявление вице-премьера по реинтеграции Кристины Лесник о новом подходе к вопросам приднестровского урегулирования не могло не потеряться.

«Новая» стратегия Кишинева

А между тем ее слова для молдавского общества представляют особый интерес. Почему? Во-первых, весь дальнейший процесс переговоров официальный Кишинев намерен увязывать с прогрессом в политических вопросах. То есть с определением особого статуса Приднестровья в рамках единой Молдовы. И эта «новая» политика на переговорах с Тирасполем будет ничем иным как принуждением, так как решение Кишинев принял в одностороннем порядке.

Во-вторых, элементом «новой» стратегии стал акцент на вопросах безопасности. Во главу угла ставится то, что непреодолимо разделяет две договаривающиеся стороны – присутствие в регионе российских миротворцев. Кроме того, Лесник будет стремиться найти «общий знаменатель» в отношении мегаскладов с боеприпасами в Колбасне. Это связано с тем, что угрозы региональной безопасности для Молдовы и Украины резко возросли. И арсенал не дает спать спокойно «горячим парням», ну и, конечно, общественности, в Кишиневе, Киеве и Вашингтоне.

И, в-третьих, объединения с Приднестровьем Кишинев намерен добиваться не самостоятельно, а совместно с Украиной иГрузией. С этими странами был подписан трёхсторонний меморандум о координации усилий «по реинтеграции неподконтрольных территорий». К идее весьма благосклонно отнеслись в Вашингтоне, и Кристина Лесник уже успела поблагодарить американского посла Дерека Дж. Хогана за поддержку, которую оказывают США Кишиневу, Киеву и Тбилиси в их общих устремлениях.

Действия Кишинева «согласованы» с Вашингтоном

И все же стоит ли относиться к словам молдавского вице-премьера по реинтеграции серьезно? Ведь впереди выборы, и еще не факт, что Кристина Лесник усидит в своем кресле. К тому же президент Игорь Додон явно имеет иное видение в вопросах приднестровского урегулирования.

Безусловно, озвученные вице-премьером подходы – не ее личное мнение, а, скорее, индикатор, указывающий на то, что сегодня Кишинев реализует стратегию, детально согласованную с внешними партнерами и, прежде всего, с Вашингтоном.

Элементы этой стратегии были разработаны группой аналитиков, в числе которых Виталий Андриевский, Оазу Нантой и др.. Ее суть сводится к тому, что международная обстановка позволяет Молдове действовать более решительно и, используя обширный инструментарий дерусификации, «деприднестровизации» и уголовно-административных мер, принудить Тирасполь принять все условия Кишинева.

Неудивительно, что меморандум, подписанный Молдовой, Украиной и Грузией, предусматривает «работу» с населением неподконтрольных территорий и имеет исключительно антироссийскую направленность, как и документ, рожденный группой кишиневских политологов.

Также очевидно, что молдавское правительство в вопросах безопасности и приднестровского урегулирования не действует самостоятельно, а четко выполняет предписания координирующего центра, в сферу компетенции которого входят также Грузия и главный антироссийский плацдарм-Украина.

Гарант становится «тараном»

По понятным причинам роль тарана в приднестровском урегулировании Вашингтон отводит Киеву (гаранту наряду с Москвой в переговорном формате «5+2»). И мы постоянно наблюдаем, как Украину превращают в провоцирующий и дестабилизирующий фактор на приднестровском направлении.

Еще до введения военного положения президент Порошенко назвалПриднестровье «таким же опасным как Крым»,и пообещал, что территория будет заблокирована специальной группировкой силовиков.

Тогда же начальник генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко обсудил с коллегой из Молдовы Игорем Кутие взаимодействие на случай обострения ситуации в Приднестровье. А после введения военного положения на границе с Приднестровьем Украина развернула военные блокпосты.

О возможности боевых столкновений ОГРВ и украинских военных, а также о вероятном участии России в подобном сценарии постоянно пишут украинские СМИ. Но не только.

Американские послы пугают «русскими танками» европейцев

Под Новый год провокационный материал опубликовал американский Newsweek. Издание предупредило жителей Западной и Восточной Европы, что в праздники Россия нападет на Украину и выйдет к границе с Молдовой, поглотив Приднестровье.

О планах России развязать «большую войну» рассказал «Ньюсуик» старший научный сотрудник Атлантического совета Ариэль Коэн.

А бывший американский посол на Украине Джон Хербст отметил, что расслабление народов на праздники, а также недавняя отставка министра обороны США Джеймса Мэттиса и «изоляционизм» Белого дома могут создать идеальные условия для российского наступления. И Москва давно мечтает взять под свой контроль северные земли от Черного моря, Одесскую область и выйти к Днестру.

Дэвид Корнштейн, другой американский посол, уже действующий и представляющийСША в Венгрии, пытался напугать неотвратимой угрозой официальный Будапешт. Он предупредил на слушаниях в парламенте этой страны, что «Если Украине [ничего] не удастся, Венгрия окажется на передней линии российской агрессии».

«Непреднамеренное убийство» в Тирасполе начальника ОГРВ

А в молдавских СМИ появилась информация о том, что на Новый год мог произойти громкий инцидент в Приднестровье. Издание Eho.mdсообщает, что в дипмиссию США в Кишиневе якобы обратились представители генерального штаба ВСУ с предложением организовать спецоперацию в Тирасполе и преподнести русским «новогодний подарок».

Для провокации предлагалось использовать румынскихнационалистов, которые, просочившись в Тирасполь вместе с диверсантами с Украины, устроили бы 31 декабря вечероммассовую драку с российскими военнослужащими из состава ОГРВ и членами их семей. А прибывший на место происшествия командующий ОГРВ полковник Дмитрий Зеленков мог бы оказаться жертвой «случайного выстрела» румынского или украинского диверсанта.

«Непреднамеренное убийство» вынудило бы Россию действовать соответствующим образом и принять серьезные меры безопасности. Ситуация в регионе резко бы обострилась, и это могло бы стать поводом ввести военное положениекак на Украине, так и в Молдове. Из-за чего выборы как в одной стране, так и в другой можно было бы отложить до лучших времен.

После события спецслужбы Молдовы начали бы операции по массовому задержанию сторонников ПСРМ и других общественно-политических движений, ориентированных на Россию. А также обвинять их в измене Родине и шпионаже. Как сообщил источник в военных кругах, провокации не был дан ход из-за разногласий в руководстве молдавской армии.

Камень преткновения

Мрачные истории, распространяемые СМИ, конечно же, создают напряженную атмосферу и вызывают опасение, что подобные публикации также являются частью новой стратегии Кишинева в приднестровском урегулировании. Так как запугивание населения и формирование из России образа агрессора, готового в любую минуту напасть, ведущего «гибридную войну», являются обязательным элементом скоординированных действий стран Запада и их сателлитов, типа Украины и Молдовы.

Безусловно, в Приднестровье ситуацию хорошо понимают. Обстановка нагнетается, планируются провокации – все этов присутствии миротворцев. А что будет, если они покинут регион?

Позиция руководства Приднестровья в этой связи остается неизменной. Присутствие миротворцев и ОГРВ, охраняющих склады в Колбасне, является для населения фактором стабильности. Особенно теперь, когда напряженность и по соседству, и в мире растет. Рисков и угроз безопасности становится все больше, и нет оснований, что-либо менять.

Переговоры о статусе региона и присутствие российских миротворцев тесно взаимосвязаны. Если Кишинев требует вывода ОГРВ и видит в этом условие для окончательного урегулирования проблемы, то Тирасполь занимает прямо противоположную позицию: нет смысла обсуждать статус, когда под сомнение ставится миротворческий механизм и соглашение от 1992 года о прекращении огня.

В Приднестровье самоубийц нет

Несмотря на то, что в документах ОБСЕ и даже в договорах России с Молдовой поддерживается территориальная целостность республики и особый статус для Приднестровья, изменение позиции Кишинева Тирасполь связывает с давлением Запада. Но не только.

Политолог, депутат парламента-90 Андрей Сафонов говорит, что политическая, так называемая «третья корзина», на переговорах в формате «5+2» - результат предательства. «До конца 2011 года Тирасполь категорически отказывался обсуждать темы безопасности и статус в формате «5+2». Но далее, при Евгении Шевчуке, было совершено фактически предательство национальных интересов Приднестровья: в июле 2012 года в Вене, на площадке ОБСЕ, тогдашняя приднестровская власть дала добро на притязания Запада и официального Кишинёва. Теперь молдавские переговорщики логично пользуются последствиями этого предательства... Нет сомнения, что на это кишинёвская дипломатия направит значительную часть своих усилий в 2019 году. Однако считаю, что из этого ничего не выйдет, так как в Приднестровье самоубийц нет».

Также очевидно, что на позицию Москвы по выводу миротворцев из Приднестровья сейчас сильное влияние оказывают ситуация в Украине и глобальная дестабилизация в области безопасности, спровоцированная США. По мнению Сафонова, «для России уход её войск будет означать полную ликвидацию собственного влияния на Днестре, потому что США и – в значительной мере Евросоюз – стремятся создать вокруг России «огненную дугу», своего рода санитарный кордон из недружественных режимов. Приднестровье мешает этим замыслам».

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты

По существу последние заявления Кристины Лесник о новой стратегии показывают, что Кишинев постепенно скатывается к позициям времен вооруженного конфликта, когда с мнением второй стороны никто не считался, а центр хотел диктовать региону свою волю.

Об том же говорит и участие Молдовы в работе отмечавшейся выше платформы Киев-Тбилиси-Кишинев.

В Молдове 26 лет сохраняется мир, Грузия распалась после нападения Саакашвили (при поддержке США) в 2008 года на Южную Осетию и российских миротворцев, боевые действия на Украине не останавливаются ни на минуту. Чей опыт хочет позаимствовать Кишинев? И это опыт достижения мира или братоубийственной войны?

«Наша ситуация уникальна, потому что провозглашение ПМР и становление республики происходило на развалинах СССР, тогда как указанные события 2008 года в Грузии и 2013-2018 годах на Украине означали борьбу за передел сфер влияния на уже сложившемся постсоветском пространстве», - считает Андрей Сафонов. Поэтому однозначно можно утверждать, что у Молдовы свой, уникальный путь решения территориальной проблемы.

Невыученный урок

Что может указывать на то, что Кишинев на самом деле готов к переговорам?

Экс-депутат парламента РМ от Приднестровья и политический обозреватель Григорий Воловой считает: «Для начала Кишиневу необходимо соблюдать и выполнять ранее принятые соглашения. Увы, многие из них были им нарушены. Далее: а обсуждать что? У Кишинева нет модели урегулирования, которую можно было бы предложить для обсуждения. Я уверен, что такую модель молдавская сторона не сможет разработать самостоятельно. Нужна мощная экспертная группа, которая, разрабатывая документ, вобрала бы различные варианты, позволяющие прийти к компромиссному решению».

Однако есть еще один важный момент. В июне 1992 года Воловой и другие депутаты прибыли в Бендеры для переговоров в рамках постановления парламента «Об основных принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта, установления мира и согласия в восточных районах РМ». И попали под обстрел молдавских военных, которые вошли на бронетехнике в Бендеры по приказу президента Снегура. Этот урок приднестровцы хорошо выучили, потому что обошелся он им очень дорого. Чего, к сожалению, нельзя сказать о политиках правобережной Молдовы. В полной мере данный вывод относится к последним действиям и заявлениям вице-премьера Кристины Лесник.

Сергей ТКАЧ