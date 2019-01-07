Календарь: 7 января родился известный композитор Ян Райбург (ВИДЕО)

Ян Михайлович Райбург – молдавский композитор и автор-исполнитель песен появился на свет 7 января 1952 года.

Он родился в селе Макарешты Ниспоренского района Молдавской ССР, ныне Унгенский район Республики Молдова. Родители Яна были учителями в местной школе, а отец еще и ее директором.

Когда Яну Райбургу исполнилось 12 лет, его семья переехала в Кишинев. Там он окончил музыкальную школу по классу аккордеона. Некоторое время Ян Райбург был гитаристом вокально-инструментальных ансамблей «Фортина» под руководством О. Мильштейна и «Букурия» при Кишинёвской государственной филармонии.

Высшее образование Ян Райбург получил в Киевском инженерно-строительном институте. Некоторое время он работал инженером проектного бюро в Кишиневе, но уже в 1977 году вновь занялся музыкой – стал гитаристом ансамбля при гостинице «Кишинэу».

В 1981 году Ян Райбург начал выступать в ансамбле «Черемош». Тогда же он начал писать собственную музыку. Первые песни Яна Райбурга исполняли сестры знаменитой Софии Ротару – Аурика и Лидия, которые тогда тоже были солистками ансамбля «Черемош».

Начиная с 1982 года Ян Райбург писал песни для Иона Суручану, в основном на стихи Григория Виеру и Думитру Матковского. Его песни также исполняли и другие известные молдавские артистки Надежда Чепрага, Анастасия Лазарюк, Ольга Чолаку.

С 1984 по 1989 год Ян Райбург возглавлял организованный им самим ансамбль «Реал». В 1989-1990-х годах он работал в ансамбле «Норок». Там композитор впервые начал исполнять собственные песни.

В 1990-1991 годах Ян Райбург некоторое время работал в Москве, в том числе в ансамбле певицы Азизы. А в 1991-2006 годах композитор жил в Нью-Йорке, где был совладельцем ресторана молдавской кухни «Трансильвания». В это время он продолжал издавать свои песни, в том числе в авторском исполнении. Широкую известность получили такие его произведения, как «Дарите женщинам цветы», «Гуляй, бригада», «Играй, скрипач» и другие. В 2006 году Ян Райбург вернулся в Кишинев.

В 2007 году Яну Райбургу было присвоено звание Заслуженного деятеля искусств Молдовы.