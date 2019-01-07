И в полночь ваши денежки заройте в землю где: В Молдове налоговая будет знать все о банковских счетах, кредитах, переводах и крупных покупках каждого

Тех, кто при небольшой официальной зарплате попытается купить люксовый автомобиль и скрыться от бдительного ока инспекторов, ждут огромные штрафы – до 150 000 леев.

Начиная с этого года Государственная налоговая служба будет в курсе всех ваших денежных поступлений и финансовых операций. Купили ли вы себе новый автомобиль, взяли кредит, получили перевод из-за границы – все ваши данные будут поступать на проверку в налоговую.

Полномочия учреждения были существенно расширены. Теперь для проверки доходов физических лиц инспекторы налоговой службы смогут получать информацию от дополнительных структур. Однако эксперты, забегая вперед, предупреждают, чиновники, которые будут заниматься обработкой данных должны быть беспристрастны и не злоупотреблять своим положением, сообщает protv.md

Отметим, что с 1 января 2019 года Государственная налоговая служба может собирать информацию о сделках, совершенных за год, из нескольких дополнительных структур.

Так, например - платежные компании - администраторы терминалов или приложений для онлайн-платежей, должны будут в обязательном порядке сообщить в налоговые имена тех граждан, кто совершил транзакции на сумму, превышающую 100 000 леев. В то же время поступят данные в инспекцию и о тех гражданах, которые за год из-за границы получили переводы больше 100 000 леев.

«Если гражданин Молдовы, как физическое лицо заключило договор на кредит и в течение финансового года выплатил определенную сумму, которая составляет более 100 тысяч леев, бюро кредитных историй будут обязаны предоставить эту информацию в налоговую инспекцию», - отметил Александр Вакарчук, начальник отдела Государственной налоговой службы.

Также данные о погашенных кредитах, превышающих сумму 200 000 леев, будут переданы инспекторам налоговой. Отметим, что покупка автомобиля стоимостью более 300 000 леев также будет удостоена внимания инспекторов учреждения.

«Даже если гражданин Молдовы, приобрело автомобиль через юридическое лицо и стоимость транспортного средства превышает указанный потолок, то в данном случае фирма или компания обязана будет предоставить информацию о лицах X, Y или Z», - добавил Александр Вакарчук

Описанные выше изменения были введены в Налоговый кодекс. Таким образом благодаря поправкам налоговая сможет определять достоверный налогооблагаемый доход граждан.

В свою очередь, экономисты уверены, только в случае, если этот механизм будет применен ко всем без исключений, а персональные данные будут защищены от третьих лиц, недоразумений не должно возникнуть.

«К сожалению, при наличии такой дефектной правовой системы, как в Молдове изменения в налоговом кодексе могут быть использованы не во благо общих интересов граждан и экономики республики. Известны случаи, когда должностные лица подвергались насилию ради достижения определённых целей», отметил Сергей Гайбу, экономический эксперт «Expert-Group»

Подчеркнем, что больно по карману ударят штрафы тех, кто откажется предоставлять в налоговую информацию о доходах граждан. Так, например, за предоставление данных с опозданием, сотрудникам платежных структур придется заплатить штраф в размере 25 000 леев. За подделку данных, указание неправильных цифр – 50 тысяч леев, а за отказ от предоставления «рапорта» сумма штрафа достигает 150 000 леев.

ПАВЕЛ МУНТЯН