Молдова не справится с человеческой жадностью и глупостью.....

Но есть еще один момент - пока граждане Молдовы защищаются всеми путями от государства.

Авторская колонка "Защищать людей - дело государства, но не молдавского" о том, что защита Молдовой своих граждан - иллюзия, вызвала оживленные споры наших читателей. Публикуем некоторые отклики.

Гице

Мы закон о необходимой обороне сделать не можем, чтобы был как в Техасе. Это бумажку написать, печать поставить, чтобы люди были защищены, а вы хотите какие-то датчики газа устанавливать. Потом отключат свет, датчик не сработает, потом алкаш хозяин провода оборвёт, опять не сработает и как будто это проблема сегоднешнего дня. Со времен СССР это тянется, а проблем у государства нет. Его вообще нет, оно родилось недееспособным от ублюдков, которые могут только пить, жрать, делить и отнимать.

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Никакое государство не справится с человеческой жадностью и глупостью. В любой цивилизованной стране, соседи бы давно сообщили куда следует об этих баллонах. У нас все знали и молчали. Государство виновато? Превращают многоэтажки в личное подворье. На лестничных площадках чего т олько нет??? Старые вещи, неисправная техника,велосипеды....А вдруг что? По лестнице не спустишься... Кто будет виноват? Мы с вами. Потому что надо пойти и пожаловаться. Но нам неудобно...Соседи ведь...

Дело в том

что жаловаться некуда.У нас в подъезде ночует постоянно бомж. Пъяный. Вызываю полицию, а они говорят что в распределитель его не берут, так как пьяный. Вы, говорит, его гоните. Почему нет вытрезвителей и ночлежек для пьяных бомжей? Почему эта проблема государства лежит на наших головах? Зачем нам такое государство, которое на наши налоги ничего не хочет делать?

Неравнодушный

Здесь господин Андриевский прав. А еще, оснастили бы отопительные батареи счетчиками в квартирах, не пытались бы люди у себя устанавливать альтернативное отопление с газовыми котлами, имеющими тенденцию взрываться, и, глядишь, было бы меньше взрывов. Только и сего. Но это власть придержащих не касается, на народ-то им плевать. Хотя потом, не так уж и много лет пройдет, превратятся и сегодняшние равнодушные депутаты в "народ" и столкнутся с такими же проблемами, которые могли решить во время своего депутатства.

Гость

Мнение, что всё Вам должно государство - пережиток советского времени. Во всех странах этим занимаются страховые компании, предлагающие клиентам широкий выбор страховок на все случаи жизни. А клиент уж выберает, что ему необходимее.

Василий

Пока что все наоборот, люди защищаются всеми путями от государства.

ЛИДИЯ ТКАЧ