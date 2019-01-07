В Кишиневе пропадает уникальное здание, такое только в Версале — ему срочно нужна временная крыша!

Дом, расположенный в самом сердце столицы, представляет собой шедевр архитектуры и ничего подобного в стране больше нет.

Директор Агентства по реставрации памятников Ион Штефаницэ просит помощи в сохранении уникального здания. В самом центре столицы находится дом Клигмана — настоящее архитектурное сокровище. Но без временного покрытия оно может не перенести зиму.

«Ищем спонсора, который поддержит проект. Нужно создать временную металлическую крышу, которая в течение года будет защищать исторический и архитектурный памятник — дом Клигмана. Эта мера носит срочный характер. Нужно спасти свидетельства прошлого, чтобы строить будущее», - написал он в социальных сетях.

Что же такого уникального в этом здании?

Это городская одноэтажная усадьба, построенная в конце XIX века на улице Сфатул Цэрий.

В 1896 году этот дом был куплен купцом Моисеем Клигманом, который разрушил старые здания на углу и построил новый дом в 1898 году. В послевоенный период он был соединен с соседним домом Херца галереей.

Здание - часть нескольких сохранившихся в столице домов, построенных в неоклассическом стиле.

- Это уникальное здание, вы не найдете в Молдове ничего похожего на дом Клигмана, особенно, на его внутренне убранство. Похожее можно увидеть только в Версале в Париже, - объяснил Ион Штефаницэ в комментарии «Комсомолке».

Сколько денег может потребоваться для этого проекта?

- Мы обратились к специалисту архитектору, который создаст эскиз временного покрытия. На базе его работы мы будем рассчитывать бюджет. Мы должны найти спонсора, чтобы сохранить памятник архитектуры. У нас есть неделя, пока эскиз находится в разработке.

Вы отметили, что временное покрытие будет установлено на год. А потом что?

- Я намерен начать проект реконструкции под эгидой президента, премьер-министра и других людей, способных решать важные для государства вопросы. Он должен объединить всех жителей Кишинева и Молдавии. Его обустройство, равно как и дома Херца, обойдется максимум в 60 миллионов леев.

ИРИНА ШЛАПА