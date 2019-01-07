Молдова превратилась в страну менял: обменок у нас больше, чем аптек и парикмахерских

Как сообщает Национальный банк Молдовы, это число в 8 раз больше, чем в предыдущем году.

Стоит отметить, что в этой отрасли доминируют банки, которым принадлежат 780 обменных пунктов или 67% от общего числа пунктов.

К этому числу добавляются еще 372 обменные кассы (юридические лица), которые лицензированы Национальным банком для проведения валютных и кассовых операций с физическими лицами на территории Республики Молдова.

Вместе с этим обменными пунктами обладают еще 8 отелей. Таким образом получается, что на валютном рынке Молдовы банки сейчас играют ведущую роль.

Лидером в этом списке является Moldindconbank, у которого 193 пункта обмена валюты. Еще 182 принадлежат Moldova-Agroindbank, 98 - Fincombank и всего 91 - Victoriabank.

В то же время Procreditbank не владеет ни одним пунктом обмена валюты, а у BCR Chi in u их пять.

Согласно некоторым оценкам, сделанным НБМ относительно объема иностранной валюты, 80% возвращаются банкам и лишь 20% - обменным пунктам. Однако если смотреть на территориальный охват ситуация меняется - доля обменных касс выше.

Денежный оборот на валютном рынке оценивается примерно в четыре миллиарда долларов.

В 2017 году был принят ряд поправок к Закону о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые предполагали ужесточение санкций за нарушения, совершенные в пунктах обмена валют и наложение ряда ограничений на операции с иностранной валютой.