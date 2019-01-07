Погода в Молдове на 8 января: Страну ждут настоящие январские морозы

Синоптики рассказали, какой будет погода в Молдове 8 января. Согласно прогнозу синоптиков, во вторник, 8 января, на всей территории республики сохранится ясная погода без осадков

В столице температура днем составит -3...-6 градусов, ночью - -9...-12 градусов.

На севере Молдовы температурные значения ожидаются на уровне -4...-7 градусов днем и -10...-13 ночью.

На юге Молдовы температура воздуха составит -2...-5 градусов днем и -8...-11 ночью.

Атмосферное давление нормальное. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.