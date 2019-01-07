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Общество
Одно из самых страх кладбищ Кишинева будет передано в собственность государства
07.01.2019

Руководство мэрии уже распорядилось создать комиссию по передаче объекта. В конце декабря прошлого года, Муниципальный совет столицы принял решение о том, что Еврейское кладбище, расположенное на столичной улице Милано, будет передано в собственность государства.

Руководство мэрии уже распорядилось создать комиссию по передаче объекта в государственную собственность. Возглавляет комиссию директор муниципального предприятия похоронных услуг Servicii Funerare Людмила Боцан.

Еврейское кладбище является одним из самых старых мест захоронений в столице. Первые захоронения датируются XIX веком. Кладбище занимает более десяти гектаров. В настоящее время оно находится в плачевном состоянии.


 
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