Одно из самых страх кладбищ Кишинева будет передано в собственность государства

Руководство мэрии уже распорядилось создать комиссию по передаче объекта. В конце декабря прошлого года, Муниципальный совет столицы принял решение о том, что Еврейское кладбище, расположенное на столичной улице Милано, будет передано в собственность государства.

Руководство мэрии уже распорядилось создать комиссию по передаче объекта в государственную собственность. Возглавляет комиссию директор муниципального предприятия похоронных услуг Servicii Funerare Людмила Боцан.

Еврейское кладбище является одним из самых старых мест захоронений в столице. Первые захоронения датируются XIX веком. Кладбище занимает более десяти гектаров. В настоящее время оно находится в плачевном состоянии.