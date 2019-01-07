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Здоровье
Как в Молдове получить пособие по временной нетрудоспособности
07.01.2019

Рассказываем, какой пакет документов необходимо собрать в данном случае. "Подскажите, как я могу получить пособие по нетрудоспособности, какие основания для этого есть по закону. Какой пакет документов мне для этого необходимо собрать?"

Екатерина, г. Кишинев

Уважаемая Екатерина!

Застрахованные лица имеют право на пособие по временной нетрудоспособности из-за несчастного случая на производстве или профессионального заболевания независимо от продолжительности страхового стажа.

Размер пособия по временной нетрудоспособности составляет 100% среднемесячной застрахованной заработной платы застрахованного лица за последние 6 месяцев, предшествовавших месяцу, в котором произошел несчастный случай на производстве или установлено профессиональное заболевание.

Для назначения пособия нужны следующие документы:

  •  акт о расследовании несчастного случая (в оригинале или заверенный мокрой печатью Государственной инспекцией труда) или установления профессионального заболевания, составленные компетентными органами;
  •  листок о медицинском отпуске (в оригинале);
  •  удостоверение личности застрахованного лица (копия).

 
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