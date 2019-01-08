Колоноскопия: еще одна медицинская афера, которая не предотвращает рак, но может привести к смерти

Как пишет издание GetHolisticHealth, процедура, известная как колоноскопия и профилактика рака толстой кишки, является отраслью, приносящей миллионы долларов. Каждый год более 14 миллионов совершенно здоровых людей в возрасте 50 лет и старше проходят эту инвазивную процедуру в надежде обнаружить колоректальный рак. Но действительно ли это эффективно?

Болезненная и опасная процедура

На самом деле процедура является гораздо более опасной (и потенциально смертельной), чем хотят признать медики и производители оборудования. Согласно отчету издания «Анналы внутренней медицины (The Annals OfInternal Medicine), во время колоноскопии около 70 тысяч человек (0,5 процента) будет поранено или убито осложнением после перенесенной процедуры. Этот показатель на 22 процента выше, чем ежегодная смертность от самого колоректального рака – того самого заболевания, для профилактики которого был разработан прибор.

Согласно исследованию Telemark Polyp I, колоноскопия фактически увеличивает смертность на 57 процентов . На каждого человека, спасенного колоноскопией, приходится 56 человек, получивших серьезные травмы. Человек может десятилетиями жить с раком толстой кишки, но если врач проколет дырку в кишечнике, можно умереть очень быстро.

Очень возможно и клинически доказано, что вы можете быть инфицированы ВПЧ (вирусом папилломы человека), ВИЧ, микобактериями, туберкулезом, хеликобактер пилори, гепатитом В и С, сальмонеллами, псевдомонадами и аэругинозами, вирусами гриппа и другими распространенными бактериями, такими, как E. Coli O157:H7 и болезнь Крейцфельдта - Якоба.

Колоноскопия не предотвращает рак

По данным Американского онкологического общества, вплоть до 2009 года «отсутствуют проспективные рандомизированные контролируемые исследования о роли скрининговой колоноскопии для снижения заболеваемости или смертности от колоректального рака».

В статье в «New York Times», датированной 2006 годом, указывается: «Пациенты во всех исследованиях имели, по крайней мере, одну аденому, обнаруженную при колоноскопии, но не имели рака. Однако в ближайшие несколько лет у них развился рак теми же темпами, что и у населения в целом без проведения скрининга».

Другое исследование, опубликованное в 2006 году, показало, что у обследованных пациентов во всех исследованиях колоректальный рак развивался «с той же скоростью, что и ожидалось в общей популяции без скрининга» в ближайшие несколько лет, хотя все найденные полипы были удалены.

Колоноскопия - это мошенничество

Из всего сказанного можно сделать вывод, что колоноскопия - это мошенничество, имеющее целью обогатить медицинскую промышленность и врачей.

Американская медицинская ассоциация (АМА) уже вступила в сговор с целью сделать процедуру колоноскопии обязательной политикой профилактики, в то время как это ненужная и инвазивное вмешательство. А уровни облучения от одной виртуальной колоноскопии похожи на воздействие атомной бомбы в Хиросиме, хотя, по данным Национального института рака, «может ли виртуальная колоноскопия уменьшить количество смертей от колоректального рака, пока неизвестно».

И в то же время неинвазивный анализ, известный как фекальный иммунохимический тест, как раз является эффективным.