Статистика: в Молдова мужчин намного меньше, чем женщин

Женщин в Республике Молдова на 8% больше, чем мужчин, и сильней всего это заметно в Бельцах и Кишиневе. Учитывая то, что в стране проживает около 3 млн 500 тысяч человек, женщин больше на 136 807 человек.

Несмотря на очевидную разницу в муниципиях, в Леовском и Кантемирском районах соотношение практическое равное. Эксперты объясняют это особенностями организма - женщины в Молдове живут, в среднем, на 8 лет дольше мужчин.

Данные статистики также отмечают, что в Бельцах и Кишиневе, а также в еще девяти районах республики рождаемость растет, в то время как в остальных регионах постоянно растет смертность населения.

В Бессарабке проживают 28 400 человек, что в 4 раза меньше, чем в Оргееве, Кагуле или Хынчештах, однако при этом она является самым густонаселенным городом.

К примеру, в Дондюшанах уровень смертности вдвое превышает рождаемость, а самый высокий прирост населения наблюдается в Яловенах, где проживает 130 человек на квадратный метр.