ТОП самых крупных сделок в Молдове за прошедший год

Самые крупные сделки в Молдове за прошедший 2018 год удивили даже специалистов, достигнув в сумме более 100 миллионов евро, чего не случалось с 2007 года.

Наиболее значимые сделки произошли в банковской сфере, транспортном секторе и недвижимости, а также в агропродовольственном сегменте.

Самой крупной сделкой по праву считается продажа государственной авиакомпании Air Moldova за сумму в 61,5 миллионов евро, владельцем которой стала некая Civil Aviation Grup SRL, созданная буквально за несколько дней до подписания контрактов.

Отсутствие прозрачности в этой сделке возмутило многих, но власти мотивировали этот шаг тем фактом, что авиакомпания находилась на пороге банкротства.

Второй по значимости считается листинг 49% акций группы Purcari Wineries на Бухарестской фондовой бирже, вследствие которого акционеры получили более 40 миллионов евро.

Акционерами-продавцами выступили Lorimer Ventures limited, владевшая почти 64% акций до продажи, компания Ambolset Universal под руководством Виктора Бостана, владевшая 30% акций, и одно из подразделений Всемирного Банка, владевшая чуть более 6% акций.

Третье место принадлежит сделке по покупке 39,2% акций Viktoriabank, которые до продажи принадлежали кипрской компании Insidown LTD.

Покупателями стали румынский банк Transilvania и ЕБРР, которые уплатили в январе 2018 года 37 миллионов евро, а спустя несколько месяцев приобрели еще 5,42% за 106 миллионов леев, став мажоритарными акционерами.

Четвертое место занимает сделка по продаже компании недвижимости Real Concept Imobil SRL на сумму в 31 млн евро.

Гибралтарская фирма покупатель получила не только компанию, но и элитную недвижимость в Кишиневе, включая землю и дома.

Пятое место принадлежит сделке по продаже контрольного пакета акций - 41,09% Moldova Agroindbank на сумму в 23,03 млн евро.

Покупателем выступила британская компания HEIM Partners, основателями которой являются ЕБРР и несколько частных инвестиционных фондов Запада.

Как отметили эксперты, это очень низкая цена за контрольный пакет акций крупнейшего банка Молдовы, но покупатели мотивируют это высокими рисками в нашей стране.

Шестое место занимает передача контрольного пакета акций в 56,7% акций Orange Moldova на сумму в 16 миллионов евро.

Акции перешли в собственность общества Orange Participations после ликвидации юридического лица France Telecom Mobiles International SA. Последние владеют 96% компании Orange Moldova, еще 5% находятся во владении международной финансовой корпорации (IFC).

Седьмую строчку крупнейших сделок занимает процедура по смене владельца Imperial Vin SA на сумму в почти 13,8 миллионов евро.

Владелец Олег Волку приобрел собственные акции вследствие реорганизации эмитента. Бывший уроженец Молдовы является успешным бизнесменом за рубежом, также он известен еще и тем, что снимался в нескольких художественных фильмах.

Восьмую позицию занимает сделка по продаже государственной компании Vestmoldtransgaz на сумму в 8,8 миллионов евро, которую приобрела румынская компания Transgaz.

Также вместе с покупкой румынская компания получила инвестиционную программу на сумму в 93 миллиона евро на два года, согласно которой должен быть построен «злополучный» газопровод Унгень-Кишинэу протяженностью в 120 км.

Девятую строчку занимает сделка по продаже 98% акций АО Style Design Company на сумму в 108,47 миллионов леев.

Компания работает в сфере недвижимости, и новым владельцем стал никому неизвестный Игорь Дулига, который раньше нигде не фигурировал как участник какой-либо компании.

И, наконец, десятое место занимает сделка по продаже 72 833 именных акций, выпущенных коммерческим банком Procredit Bank SА, на сумму 4,4 миллиона евро.

Пакет именных акций перешел в собственность немецкой банковской группы Procredit Holding AG.

Мнение экспертов

Национальная комиссия по финансовому рынку (CNFP) отмечает, что большинство сделок так и остается неизвестными, так как проходят вне Молдовы, что позволяет скрыть многие детали сделок и не придает необходимую прозрачность. Согласно последним данным, объем зарегистрированных операций в Молдове в 1 000 раз меньше, чем в Чехии и 2 370 раз меньше чем в Греции.

Что нас ждет в 2019 году?

В 2019 году ожидается продажа контрольного пакета акций Moldindconbanka в 63,9% на сумму 760 миллионов леев.

Также, ходят слухи о продаже одной из самых значимых молдавских компаний Tirex-Petrol.

Ожидается, что правительством будет выставлена на продажу часть активов таких компаний как Moldtelecom и RED Nord.