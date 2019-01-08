Построенная по международным стандартам тюрьма появится в Молдове

Строительство новой тюрьмы должно начаться летом 2019 года, неподалеку от Кишинева.

Молдавские заключенные теперь могут надеяться услышать свой приговор в более комфортных условиях, нежели может предложить печально известное пенитенциарное учреждение №13.

Эта тюрьма, расположенная практически в центре Кишинева, является самой известной и скандальной в республике - в основном из-за громких новостей об очередном случае пыток заключенных или нечеловеческих условий содержания. Кроме того, учреждение является рекордсменом по количеству проигранных дел в Европейском суде по правам человека.

Один из бывших заключенных этой тюрьмы, Семен Жереги, проведший в ней четыре года, рассказал об условиях содержания. По его словам, он часто переезжал из одной камеры в другую и даже побывал в карцере, где было хуже всего - холодно и сыро, нет окон. После этого он был помещен в больницу.

- После подвала меня перевели в больницу. Появились проблемы с почками, был бронхит, голова болела. Меня лечили, но не до конца. Быстро вернули в камеру, потому что больница была переполнена, - рассказал мужчина.

Пережитое в тюрьме стало причиной его обращения в ЕСПЧ, с чем бывшему заключенному помог адвокат Вадим Виеру, который и ранее получал жалобы на содержание в 13 тюрьме. Арестанты страдают не только из-за антисанитарии и различных паразитов, но также и из-за густонаселенности.

- Самая серьезная проблема 13-й тюрьмы сегодня – густонаселенность. В камерах размером четыре-пять метров находятся трое или четверо заключенных: на одного человека приходится два квадратных метра и меньше. В то время как даже национальное законодательство гарантирует одному заключенному четыре метра, - рассказал адвокат.

Впрочем, министерство юстиции приняло решение начать строительство новой тюрьмы, проект которой был уже представлен. Проект создавался с учетом рекомендаций Комитета по предотвращению пыток, благодаря чему Банк по развитию Совета Европы согласился выдать Молдове кредит в размере 52 млн евро.

Таким образом заключенные будут жить в более комфортных условиях и проводить за пределами камеры по меньшей мере 8 часов в день.

- Во время этих восьми часов у заключенного будут обязательные прогулки на свежем воздухе, он будет занят работой по дереву в мастерских, а также будет заниматься спортом. В каждом блоке по две спортивные площадки, всего их восемь, - заявил Валериу Жосан, специалист по разработке проекта.