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Майя Санду показала в предвыборной декларации мизерные доходы
08.01.2019

Лидер политического формирования «PAS» представила в Центризбирком декларацию о доходах за 2018 год, согласно которой она проживает на нищенскую сумму в месяц.

Согласно данным, изложенным в декларации, за прошлый год Майя Санду заработала в общей сумме 11 380 леев, что составляет даже меньше 950 леев в месяц.

Сумма в 2 110 леев была уплачена активистке за участие в конференции в Бухаресте.

Другие 9 270 леев были получены в виде процента с банковского депозита на счете в американском банке, где лежат 38 233 доллара США. Об этом пишут actualitati.md.

Также, в документе фигурирует квартира стоимостью в 440 000 леев и автомобиль Toyota RAV4 2007 года стоимостью в 170 тыс. леев.


 
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