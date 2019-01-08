Запад разработал 10-летний план борьбы со всем русским в Молдове: Подрыв авторитета православия, борьба с Додоном и удар по СМИ России

Среди пунктов «борьбы» развитие антироссийских проектов в русскоязычной среде, «вползание» в систему образования и «волнение», что молдаване не хотят «майдана» и гражданской войны.

Рецепты британских аналитиков по борьбе с Россией

Для Молдовы доклад лондонского Chatham House (он же – Королевский институт международных отношений, Royal Institute of International Affairs), которую вместе с Беларусью и Украиной британские эксперты отнесли к странам, якобы «находящимся на переднем крае ожесточённой битвы за своё будущее», содержит немало интересного. В Лондоне нацеливают доноров на финансирование проектов, направленных против России (утверждается, что «битва за будущее» именно в том и состоит). И если Украина после 2014 года стала «лабораторией Запада» (такова терминология Chatham House), а для Беларуси, по мнению британских аналитиков, «наступил переломный момент», то с Молдовой сложнее – молдаване, говорится в докладе, «стали пленниками российской пропаганды», а у государства – кризис легитимности.

А посему возможности англосаксов бороться с Россией руками граждан Молдавии «ограничены», но надежды Лондон не теряет: советует упирать на информационные кампании, внедряться в образовательные программы и продолжать поддерживать «гражданское общество». В общем, «укреплять рычаги западной помощи».

В Chatham House отмечают, что 50% населения Молдовы – это так называемая русская сфера: здесь и этнические русские, и украинцы, и гагаузы. Недовольны в Лондоне не только тем, что народ в Молдавии явно не против Русского мира, но и тем, что «нынешнее руководство в руках Влада Плахотнюка и его Демократической партии не представляет влияние России в качестве потенциальной угрозы суверенитету.

А коль молдавские власти «не рассматривают Россию как угрозу суверенитету Молдовы, гражданское общество, находящееся под угрозой исчезновения, имеет мало возможностей для значимого сопротивления», делают вывод в Chatham House. Украинский опыт молдавские политики перенимать не торопятся, видимо, уроки вооружённого конфликта 1992 года не забыты. И если на Украине ныне под «гражданским обществом» понимаются, прежде всего, парамилитарные формирования и сеть волонтёрских организаций, работающих на войну, то в Молдавии этого нет, что и тревожит Лондон.

1. Одной из ключевых «уязвимостей» Молдовы в докладе Chatham House называется политическая сфера. Здесь и президент Игорь Додон с социалистами (ПСРМ), которые «являются оплотом российского политического влияния в стране», и нынешнее «номинально проевропейское» руководство страны, использующее власть в корыстных целях.

Мешает в Молдове бороться с Россией и политическая конкуренция, включающая силы, которые отстаивают укрепление молдавско-российских отношений. Вот на Украине от таких «конкурентов» практически избавились – там за власть в стране могут всерьёз бороться лишь политики, взгляды которых устремлены на Запад, а уста непрерывно твердят об «агрессии России». На Украине заявить в предвыборной программе о дружбе с РФ – это государственная измена и долгий тюремный срок. А в Молдове «государство не готово осуществить положительные изменения в отношении влияния России в стране, поскольку повестка дня Москвы представляется не проблемой, а частью более широкого политического повествования, в котором противопоставляются друг другу различные личные интересы», считают в Chatham House.

Майдан же в Кишинёве представляется из Лондона невозможным, поскольку существующие НКО работают на действующих политиков, Запад же предпочитает иметь дело с общественными движениями и активистами, решающими (за деньги) задачи укрепления в стране иностранного влияния.

2. Следующая «уязвимость» Молдавии – средства массовой информации. «85% населения получают информацию, используя телевидение, а 57% считают его основным источником информации для себя, при этом около 40% определяют телевидение самым надежным источником информации… А до 70% граждан следят за новостями в российских СМИ», – подсчитали в Лондоне. И отметили, что «доверие к российским СМИ в целом стабильно, а доверие к национальным с каждым годом резко падает». «Что касается российских средств массовой информации, уровень доверия к ним составил 55,5% в 2013 году, 54% в 2015 году и 50% в мае 2018 года. В отличие от этого, доверие общественности к национальным средствам массовой информации упало с 62,5% опрошенных в 2013 году до 42,5% в 2015 году, а в мае 2018 года – до уровня 40%», – говорится в докладе Chatham House.

На молдавское телевидение в Молдове будто бы нашли управу, но в Лондоне называют этот кодекс «символическим жестом, призванным успокоить международное сообщество и увеличить поддержку США и ЕС Плахотнюку». Дескать, запреты «не распространяются на печатные СМИ и Интернет, а также не касаются ретрансляции российских ток-шоу и информационно-развлекательных программ». А между тем жители Молдовы «активно присутствуют» в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» – особенно в многочисленных группах с направленностью «на прославление советского прошлого, продвижение концепции «Русского мира» и политики соотечественников, а также классических антизападных настроений.

3. Третьей молдавской «уязвимостью» (как и белорусской, и украинской) видится Лондону «завоевание сердец и умов через Русскую Православную Церковь». «Молдавская православная церковь, которая подчиняется Русской православной церкви, является активным вектором российского влияния и пропаганды в Молдове. На её долю приходится 80% верующих, и это самый пользующийся доверием институт в стране, при этом опрос общественного мнения показывает, что 70% респондентов считают его заслуживающим доверия», – сказано в докладе Chatham House. К Молдавской митрополии РПЦ у Лондона масса претензий: тут и пропаганда антизападных ценностей, и поддержка президента Додона, и пророссийский настрой «церковных властей» в Приднестровье. Из-за высочайшего доверия общества к Православной церкви Молдовы для «гражданского общества» (то есть для НКО на поводке у доноров) «осуждение Церкви означало бы потерю доверия и риск оттолкнуть население». Шабаш по-украински невозможен: «политики не вмешиваются в религиозные вопросы», а «сама Церковь явно закрыта для критики». Поэтому в Chatham House призывают НКО действовать крайне осторожно: «не привлекая неоправданного отпора, обратиться к молодым проевропейским и более либеральным священникам для продвижения прогрессивного голоса в Церкви».

Иначе говоря, подрывать православие в Молдове планируется по-тихому, изнутри, в районах.

Что же рекомендует Chatham House донорам, финансирующим в Молдове «гражданское общество»?

Первое. Не ждать быстрых результатов, а разработать стратегию на десятилетие, «долгосрочную повестку дня».

Второе. Направить усилия и средства на обучение журналистов и масштабные информационные программы, направленные на «борьбу с фальшивыми новостями». Причём потребуется переориентировать уже существующие в Молдове подобные проекты с внутренней политики на антироссийскую, отмечают в Лондоне.

Третье. Как и в Белоруссии, вползти в систему образования с помощью проектов «медиаграмотности» и развития критического мышления – в школах и вузах эксперты Chatham House прогнозируют «наилучшие шансы на успех».

«Это потребует реформы сектора образования, чтобы сделать обучение в этих областях не только систематическим, но и обязательным», – указывается в докладе.

Четвёртое. Развивать антироссийские проекты в сельской местности (особенно в Приднестровье и Гагаузии), в молодёжном сегменте социальных сетей, в русскоязычной среде.

Пятое. Поддерживать «независимые» медиапроекты с «альтернативным содержанием», сосредоточившись на социальной рекламе и развлекательной информации. Финансировать такие телеканалы как TV8, альтернативные средствам массовой информации на русском, гагаузском и украинском языках.

Шестое. Задействовать прозападную молдавскую диаспору, представители которой подавляющим большинством проголосовали за кандидата Майю Санду на президентских выборах в Молдове в 2016 году.

Седьмое. Опереться на нестоличные НКО, поскольку «районы страны имеют первостепенное значение для повышения устойчивости с нуля». Здесь обратиться к темам, важным для граждан, – социальной политике, коррупции властей, правам человека и так далее.

Восьмое. Создать сеть молдавских, белорусских и украинских НКО для обмена «ценными знаниями и примерами передового опыта» на ниве противодействия России.

Девятое. Привлечь к религиозным проектам, направленным против Православной церкви, католиков, униатов, протестанов и сектантов.

Десятое. Западным политикам рекомендуется чаще посещать районы Молдовы с тем, чтобы «взаимодействовать» с местными НКО и средствами массовой информации.

Есть у Chatham House и советы для ЕС в целом: не просто давать кредиты правительству Молдовы, но сопровождать их яркими историями успеха. «Должно быть больше рекламных кампаний, пропаганды и демонстрации успешного опыта, чтобы Запад получал признание за позитивные события на местах» – таков совет британских аналитиков. От ЕС требуется надувать рекламные мыльные пузыри, убеждая граждан Молдовы в том, что проевропейский курс лучше пророссийского.

ПАВЕЛ МУНТЯН