«Честная, порядочная, не одномандатка» - молдавские депутаты жалуются, что им не выплатили зарплату за декабрь

Удивительно, но стенания слышны лишь от 1 процента представителей депутатского корпуса.

Помните бородатый анекдот:

Устроился мужик в ГАИ, ему выдали жезл и табельное оружие. На следующий день на работу не приходит, проходит неделя, месяц... Вдруг заявляется он, а его спрашивают:

- Где был? Почему на работу не ходишь, уже и зарплату давали!

- Так здесь еще и зарплату платят? А я думал жезл выдали, а там крутись как хочешь...

Эту историю вспомнила я увидев новость о том, что на своей страничке в Фэйсбуке депутат парламента пожаловалась на то, что перед Новым годом на постоянном ее месте работы не дали зарплаты и что теперь из-за праздников деньги за декабрь все получат аж не ранее 20 января.

- Спасибо за не светлые думы в светлые праздники, - иронизирует она.

И вот хочется пожалеть ее, хоть она и не одномандатка, но не получается. Потому как большинство (абсолютное!) депутатов парламента Молдовы не отреагировали на весть о задержке зарплаты. От слова – НИКАК. Я подозреваю, что некоторые из них и не догадываются об ее существовании, а некоторым она, как в том анекдоте про гаишника, является приятным бонусом. Это означает, что в жизни парламентария всегда есть место подвигу, который вовсе не обязательно оплачивать из бюджета.

Допускаю, впрочем, что вышеупомянутая депутат живет на одну зарплату: добрые языки утверждают, что это так и есть на самом деле. Но и в этом случае слышать стоны о нехватке денег немного странно, учитывая, что лидер ее партии один из самых состоятельных граждан Молдовы, а от когда-то многочисленной фракции в парламенте осталась небольшая могучая кучка сторонников. Ничему жизнь не учит молдавских политиков. НИ-ЧЕ-МУ.

ЛИДИЯ ТКАЧ