Андрей Нэстасе владеет 11 домами и 9 земельными участками при нулевых доходах

У лидера Платформы "ДА" есть даже люксовый дом в Германии. Декларация о собственности лидера Платформы «ДА» Андрея Нэстасе за период с 1 января 2017 года до 31 декабря 2018 года, поданная в ЦИК, подтверждает его статус люксового безработного.

Так, за названный период кандидат в депутаты Андрей Нэстасе задекларировал нулевые доходы. Согласно документу, у него нет оплачиваемой работы, и живет он за счет зарплаты супруги в размере 67828 евро и пособия на детей в размере 14140 евро.

Кроме того, Андрей Нэстасе задекларировал получение 35 тысяч евро от продажи автомобиля Mercedes и 10 тысяч евро от отчуждения автомобиля Nissan Maxima.

Согласно декларации о собственности, Андрей Нэстасе владеет 11 домами, 9 земельными участками общей площадью 9,76 гектаров. Один из них, площадью 0,94 гектара, был куплен в 2017 году, когда Нэстасе декларировал отсутствие доходов.

Напомним, что согласно сообщениям в СМИ, площадь самого дорогого из 11 домов Нэстасе составляет около 450 квадратных метра. Он стоит около 7 миллионов леев. СМИ также писали, что у Андрея Нэстасе также есть люксовый дом в городе Бад Хомбург в Германии, в 25 км от Франкфурта. Там живет его жена и двое детей.

Журналисты также писали, что лидер Платформы «ДА» использовал собственную мать для операций по отмыванию денег, полученных из сомнительных источников. Нэстасе поставил на ее счета из личных доходов и переводов из оффшорных компаний более 5,6 миллиона леев, которые были сняты в 2009-2012 годах. Такую же схему он использовал с тещей, со счетов которой он снял посредством сомнительных сделок более 400 тысяч леев и около 150 тысяч евро. Оба перевода были признаны.