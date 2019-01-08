Стало известно, чем владеет молдавский политик Влад Плахотнюк

Политик и бизнесмен заявляет, что в период с 2017 по 2018 год он получил дивидендов на сумму более 5 миллионов евро от компании, о которой он до сих пор не упоминал. Также в его декларации значатся книги, которые оцениваются в 11 миллионов леев, и пианино стоимостью в 131 тысячу евро, сообщает zdg.md.

Владимир Плахотнюк, которого многие считают самым богатым гражданином Молдовы, за последние два года, 2017 и 2018 гг., получил доходы с дивидендов, процентов и продажи автомобиля.

Больше всего денег, 4,55 миллиона евро, 11,5 миллионов леев и 347,5 тысяч долларов попали на его счета от компании «Vanguard International», находящейся в Абу Даби, в которой Плахотнюк является акционером.

Ниже, в той же декларации, Плахотнюк упоминает о компании «Vangurad International», однако, в середине названия, вероятнее всего, он допустил лингвистическую ошибку, политик все также ссылается на компанию «Vanguard International», от которой получил миллионные дивиденды.

«Vanguard International» является компанией, известной на мировом уровне, которая занимается продажей нескольких видов продуктов, в особенности, фруктов и овощей.

Плахотнюк заявил, что также получил 4,19 миллионов леев в качестве «возврата акционерного капитала» от компании, о которой он заявлял и ранее, «Prime Management», основателем которой он является.

В период с 2017 по 2018 год, Плахотнюк заявляет, что продал автомобиль за 999,9 тысяч леев, но купил, взамен, три новых авто, все марки «Mercedes»: два автомобиля «Mercedes GLS 400» 2018 года выпуска и один «Mercedes Benz 600 L» 2016 года. Плахотнюк владеет еще одним автомобилем той же модели, выпущенном в 2009 году.

Из этой же декларации мы узнали, что Владимир Плахотнюк владеет множеством антикварных и универсальных книг периода 1994-2018 гг., которые оцениваются не менее, чем в 11 миллионов леев. Также он является владельцем пианино стоимостью 131 тысячу евро, и четырех других видов движимого имущества, общая стоимость которых составляет около 700 тысяч евро. Их названия были заретушированы.

Плахотнюк хранит только часть своих сбережений в банках, в «Victoriabank», «Moldova-AgroindBank» и «Mobiasbanc », где у него менее полмиллиона евро, более 700 тысяч долларов и около 170 тысяч леев. С процентов он получил 1800 долларов и 550 евро.

Также за период 2017-2018 гг., Владимир Плахотнюк заявляет, что получил 46,6 тысяч швейцарских франков и 15 тысяч долларов США от компаний «Douanes Clifford Chance» и «Transkapital» в качестве «возврата юридических услуг».

В главе «недвижимое имущество» Владимир Плахотнюк указал квартиру в 234 кв.м., купленную в период 2010-2017 гг., два гаража, коммерческую площадь в 300 кв.м., взятую в пользование, и еще одну недвижимость в 134 кв.м.

Владимир Плахотнюк заявил об инвестициях в восьми компаниях, названия трех из них, однако, скрыты от народа. Другими являются «Vandurad International» (вероятно «Vanduard International» – прим. ред.), «Vandurad International Grup», «General Media Group Corp» и «General Radio Group Inc». Последним двум принадлежат несколько телеканалов и радиостанций Молдовы.

Также Плахотнюк заявляет, что является основателем или акционером в компаниях, указанных выше. Например, в фирмах «Vandurad International» (вероятно «Vanduard International» – прим. ред.), «Vandurad International Grup», (с холдингом и инвестиционной деятельностью), одна с офисом в Абу Даби, другая – в Апиа Самоа, городке на одном из островов в Тихом океане, Плахотнюк утверждает, что имеет акции с закупочной стоимостью в 100 тысяч AED (дирхам – национальная валюта в Объединенных Арабских Эмиратах – прим. ред.), что эквивалентно примерно 23 тысячам евро, и 100 тысяч долларов США. Плахотнюк заявил, что является акционером в этих двух компаниях, но без объявления даты, когда он вошел в этот бизнес.

Владимир Плахотнюк находился на должности первого вице-председателя Парламента Республики Молдова в период с 30 декабря 2010 до 15 февраля 2013 года и был депутатом в двух законодательных органах: декабрь 2010 – октябрь 2013 и декабрь 2014 – 30 июля 2015 года. Он является председателем Демократической партии Молдовы, начиная с декабря 2016 года.

На парламентских выборах 24 февраля 2019 года он будет выдвигаться на должность депутата не только по партийному списку, но и по одномандатному округу №17, который включает населенные пункты Ниспорены и Страшены.