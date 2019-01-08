Уроженец Молдовы, работающий в Румынии врачом, приехал на родину поделится опытом (Видео)

Несколько тысяч проведенных операций и столько же спасенных жизней. Уже более 20 лет наш соотечественник, уроженец села Кобуска Ноуэ Новоаненского района, Юрий Томак работает врачом в Румынии. Сейчас он приехал на родину, чтобы поделиться опытом со специалистами Республиканской клинической больницы. Юрий учился в Тимишоаре, а теперь работает в больнице Ясс. Он признается, что стал врачом случайно.

"Передо мной стояла дилемма, куда пойти. Так как я хорошо знал химию и биологию, выбрал медицину. А дальше, как говорят, аппетит приходит во время еды. Мне очень нравится урология и все, что я делаю", - сказал врач из Румынии Юрий Томак.

Юрий приезжает в Молдову пару раз в год, повидать родных и друзей. Однако возвращаться насовсем он не планирует.

"Когда пускаешь корни, потом трудно. Моя семья уже обосновалась там, у нас есть все необходимые условия", - сказал врач из Румынии Юрий Томак.

На этот раз медик поделилися опытом с молдавскими коллегами. Несколько дней он помогал специалистам Республиканской клинической больницы проводить минимально инвазивные операции.

"Я здесь не для того, чтобы кого-то учить. Я здесь для обмена опытом, показать, как это делаю я, посмотреть, как делают они, и выбрать затем лучший способ", - отметил Юрий.

Первым провел операцию под наблюдением Юрия Томака заведующий отделением урологии Андрей Гэлеску.

"Мы всегда сотрудничаем с нашими иностранными коллегами, в частности, с румынскими врачами, тем более, что медик, который нам помогает, сам из Бессарабии. У нас всегда были теплые отношения, и нам никогда не отказывали в консультации или помощи", - сказал глава отделения урологии РКБ Андрей Гэлеску.

В ходе операции врачи удалили крупные камни через минимальный разрез в нижней части спины.

"У пациента удаляют камни без хирургического вмешательства. Под кожу вводятся аппараты, которые показывают на экране нужную зону, и мы можем измельчить и удалить камни", - сказал глава Клиники почечной трансплантации Адриан Тэнасе.

До сих пор подобные операции проводили только в больнице Святой Троицы.