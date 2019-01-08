Буковель - це Молдова: Незеленые молдаване захватили курорт на Украине

В соседней стране даже гривну опустили, чтобы молдаванам приятнее отдыхать было.

Вот вы не знали, а мы становимся лыжной страной. Незеленые и невежливые мы захватили Буковель. Даю свой самый красивый зуб, что на спусках слышно в разы меньше русской и украинской речи, чем языка «де стат». Десятки стотридцатисантиметровых молдованчиков и их родители красиво рассекают по склонам.

Олимпийские игры 2034, бронируем пару золотых медалей. По подрезанию и сбиванию.

Не знаю, когда украинским погранцам надоест штамповать наши бумажки во время регулярных поездок на «наше одесское море» и «наши карпатские горы», но однажды это точно случится. Вон мы даже гривну опустили, чтоб отдыхать приятнее было.

АНТОН ПАХОТИН