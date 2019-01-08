Удивительная история Кишинёвского храма преображения Господня (Планетарий)

Нередко бывает: от памятника архитектуры через сто лет остаются одни воспоминания да имя. С церковью Преображения, так зовется она сегодня, строившейся в 1898–1902 гг., иная история. Здание храма сохранилось, пережив войны, смену «профессии», пожар, а вот имя его утрачено. Причём, церковь появилась и стала такой, как она есть, благодаря своему прежнему имени!

ХРАМ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ



Дело в том, что там, где сегодня располагается СИБ, в к. XIX в. была мужская гимназия №2.

Одновременно со строительством учебного корпуса планировалось построить и домовую церковь при гимназии. Но средств на эти цели, половину из которых составляли частные пожертвования, было немного – всего 15 тыс. рублей. Поэтому предполагали соорудить во дворе скромную пристройку, нижний этаж которой служил бы гимнастическим залом, верхний – домовой церковью. Но нашелся еще один кишинёвец-благотворитель, пожертвовавший на церковь в два раза больше имевшейся суммы, – коллежский советник Константин Наместник. Однако он выставил условия: дать храму имя Святых Равноапостольных Константина и Елены и захоронить его, Константина Наместника, прах в склепе под церковью. Горожане согласились, оба условия были выполнены (одно сразу, другое после смерти Константина Наместника в 1905 г.).



Работу доверили кишиневскому епархиальному архитектору Михаилу Сероцинскому. И вот появилась в нашем городе выстроенная в форме греческого креста, увенчанная куполом и нарядно декорированная в русско-византийском духе капелла мужской гимназии №2 – капелла Святых Константина и Елены, с придвором перед входом в храм, украшенным приземистыми колоннами. Иконописцы, приглашенные из Киева, в точности повторили росписи знаменитого киевского Владимирского собора, расписанного известными русскими художниками Васнецовым и Нестеровым. Колокола отливали в Ярославле. Освящение гимназической церкви Константина и Елены состоялось 19 мая 1902 года. Её посещали не только гимназисты, а и многие горожане.

В румынский период гимназия перепрофилировалась – стала военным лицеем «Mihai Viteazul», церковь же служила прежним целям.

После войны на месте разрушенного лицея выросло здание КГБ, кстати, напоминающее по очертаниям вторую мужскую гимназию. Церковь сохранилась. Изначальное предназначение она утратила, но участь, её постигшая, была нерядовой. В апреле 1962 года в ней открылся планетарий.

На куполообразном своде демонстрировалась небесная сфера со всеми звездами, планетами, кометами и т. д. в их движении. Воспроизводились восход, закат, затмения, северное сияние и другие интересные природные явления. В СССР первый планетарий был открыт в 1929 году в Москве. В послевоенный период эти учреждения появились во многих городах, и конечно же – во всех столицах союзных республик.

В 70-х в Кишиневе планировалось построить новое здание Дворца пионеров с прилегающей к нему детской железной дорогой и планетарием. Начавшееся строительство завершилось к… 2009 году. Сегодня там, по адресу Штефан чел Маре, 169 работает Республиканский центр для детей и молодежи. Правда, флигель с куполом, проектировавшимся для планетария, к моменту открытия центра был отторгнут от основного здания. К тому же ценное оборудование планетария давно утрачено – сгорело во время пожара, случившегося в планетарии-церкви в 90-х, а ведь могло служить и доныне – в мире подобные приборы старше 50 лет успешно функционируют. Погибли и многочисленные научные экспонаты, но здание, Слава Богу, устояло, после чего и началась его реставрация с целью вернуть под его своды храм Божий.

В отреставрированной церкви, нареченной теперь храмом Преображения Господня, не стали повторять образа, писанные Васнецовым и Нестеровым. Зато туда со святой горы Афон привезли икону Богоматери с младенцем. Богородица необычная – троерукая. Богоматерь иногда рисуют с тремя руками – согласно преданию об Иоанне Дамаскине, у которого после упорных молитв перед её ликом приросла отрубленная халифом кисть, и он в знак благодарности написал икону Божьей матери с тремя руками.

Настоятель и прихожане считают икону чудотворной. Она, как говорят, уберегла храм от еще одного пожара, спасла нескольких приговоренных болезнью к смерти людей, оберегает верующих и от других несчастий. Способность иконы творить чудеса может проверить любой прихожанин. А что касается здания храма, то с точки зрения сотрудников Академии Наук РМ, церковь является историческим и культурным памятником национального значения.

Материал подготовлен: Кудрявцева Елена