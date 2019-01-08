Прогноз погоды в Молдове: ослабнут ли морозы и когда ждать большого снега

Легкий снег, прошедший накануне Рождества по старому стилю, похоже становится лишь прелюдией к грядущим снегопадам. Правда, синоптики обещают обильные снегопады на первый рабочий день недели, 9 января.

А вот 8 января, по прогнозам метеорологов, по всей республике будет лишь поистине морозно, а снежок станет лишь дополнением к приятному пейзажу. Так, в утренние часы, во вторник, столбики термометров по республике покажут от -9 до -7 градусов по Цельсию. Днем будет также довольно холодно, в стране ожидается от -6 до -2 градусов. В вечерние часы воздух вновь охладится, в среднем, до -9, -10 градусов.

Серьезные снегопады начнутся в Молдове в среду. По прогнозам синоптиков снежная стихия разгуляется в республике в четверг и в пятницу. Однако морозы в эти дни отступят, столбики термометров покажут в дневные часы от -2 до 0 градусов по Цельсию.

Народные традиции

На следующий день после праздника Рождества Христова по старому стилю, 8 января, православный мир отмечает важный праздник – Собор Пресвятой Богородицы.

В этот день Православная Церковь с хвалебными и благодарственными песнями обращается к Богоматери, ставшей избранным орудием Промысла, родившей Спасителя. Именно потому, что Пресвятая Дева является Той, от которой родился Иисус Христос, и установлен этот праздник ее чествования сразу после Его Рождества.

Так, вместе с Богоматерью, в празднование Собора также совершается память тех, кто по плоти был близок к Спасителю: святого Иосифа Обручника, царя Давида (предка по плоти Господа Иисуса Христа) и святого Иакова (брата Господня, сына от первого брака святого Иосифа Обручника), который сопровождал вместе с отцом Матерь Божию и Богомладенца Иисуса при бегстве в Египет.

Праздник Собора Пресвятой Богородицы имеет древнее происхождение, его установление относится к ранним временам Христианской Церкви. Уже в 4 веке Епифаний Кипрский, а также святой Амвросий Медиоланский и блаженный Августин в своих поучениях на праздник Рождества Христова соединяли хвалу родившемуся Богочеловеку с хвалой родившей Его Деве. Официальное указание на празднование Собора Пресвятой Богородицы на следующий день после Рождества Христова можно найти в 79 правиле VI Вселенского Собора, состоявшегося в 680-681 годах.