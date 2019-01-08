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Происшествия
В ПМР умный пес обнаружил крупную партию контрабанды
08.01.2019

Служебная собака помогла обнаружить более 27 000 доз табака для электронных систем курения.

Незарегистрированный табак обнаружили сегодня на таможне Костешть, после того как специально обученная собака отреагировала на некоторые части автомобиля - потолок, газовый баллон и запасное колесо.

В ходе обысков в вышеуказанных местах было обнаружено 27 400 табачных стиков с украинской акцизной маркой. Как сообщает сайт таможенный службы, задержанный мужчина объехал внутренние таможенные пункты, расположенные рядом с приднестровским регионом. Это стало ясно из-за того, что в информационной таможенной сети не зарегистрирован проезд автомобиля.

Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Об этом пишет АиФ в Молдове.


 
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