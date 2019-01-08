На Молдову из Румынии идет снежный Армагеддон: сильнейшие снегопады и мороз до 10 градусов ожидаются уже через 48 часов!

Украинский циклон, который хозяйничал у нас в течении последних дней к концу недели сменится снежным ураганом из Румынии. Наши соседи подарят нам полный боекомплект: сначала дожди, потом сильнейшие снегопады и порывистый ветер, и, наконец, морозы.

Теперь подробнее: уже в четверг, 11 января, ожидается сильный мокрый снег, но на смену ему придут дожди. Осадки продолжатся до самого вечера, при этом усилится северный ветер до 12 метров в секунду.

Основной удар стихии придется на пятницу

В пятницу дожди прекратятся, но ожидается очень сильный снегопад, который будет идти до конца дня, постепенно теряя силу. В течение всего дня ожидается мороз до 10 градусов, который из-за ветра и снега будет ощущаться, как все 15. Возможны снежные заносы, ухудшение видимости на дорогах и налипание мокрого снега на ветки деревьев и линии электропередачи.

Огромная сила надвигающегося циклона радости не вселяет, ведь даже небольшой снег провоцирует аварии на дорогах и трагедии, в которых погибают люди, тому пример недавняя авария с участием рейсового микроавтобуса.

Естественно, мы не гарантируем 100-процентную точность прогноза погоды, ведь до возможного удара стихии ещё несколько дней. Мало ли, может, наши добрые братья решат взять весь удар на себя.

БОГДАН СКОКЛЕВ