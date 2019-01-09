Власти ограничивают диаспору с помощью нынешней избирательной системы, потенциальный кандидат

Власти Молдовы ограничивают диаспору с помощью нынешней избирательной системы, считает потенциальный кандидат на должность депутата Парламента Республики Молдова в одномандатном округе от США и Канады Олег Бынзар. По его мнению, диаспора должна получить 30% мандатов в парламенте.

Олег Бынзар заявил в ходе пресс-конференции в IPN, что в настоящее время из 101 мандата только три зарезервированы для диаспоры. „Таким образом передается ясная идея о том, что диаспора не должна быть деятельной и иметь активное представительсвто в законодательном органе”. Олег Бынзар добавил, что диаспора ущемлена и тем, что не может поддерживать финансово политические партии в стране или отдельных кандидатов.

„Если изучить внимательно Кодекс о выборах, можно заметить определенные моменты, которые ограничивают или исключают возможности диаспоры, людей, выехавших за границу в том, чтобы они могли поддерживать партии, кандидатов, которые являются здесь политически активными”. По словам Олега Бынзар, и потенциальные кандидаты из диаспоры не стимулированы для того, чтобы они активно вовлекались в избирательной кампании.

Олег Бынзар сказал, что молдавские политики должны отказаться от „потребительского” отношения к диаспоре. „На протяжении 20 лет молдавские политики ждали денег от диаспоры, теперь ждут голоса и не видно, чтобы они интересовались потребностями диаспоры”. Потенциальный кандидат коснулся и небольшого количества избирательных участков, открытых за пределами страны. По его мнению, решением было бы введение электронного голосования.

Олег Бынзар призвал диаспору принять активное участие в избирательной кампании и в голосовании, ценить свой голос и не недооценивать его.

Потенциальный кандидат на парламентских выборах от 24 февраля живет 20 лет в США, где имеет бизнес в строительстве и IT. В Молдове проводит благотворительные проекты. В настоящее время находится в процессе сбора подписей для регистрации в качестве конкурента на выборах.