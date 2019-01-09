Третье ухо: какие телефоны не могут прослушать молдавские спецслужбы

Первый в России телефон с криптозащитой для коммерческих компаний и правоохранительных органов может появиться в открытой продаже.

Телефон с криптозащитой, созданный структурой "Ростеха", вряд ли будет пользоваться спросом среди коммерческих компаний, считает гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Об этом сообщило РИА Новости.

Ранее в концерне "Автоматика" (входит в российскую госкорпорацию "Ростех") РИА Новости рассказали, что компания создала первый в России телефон с криптозащитой для правоохранительных органов и коммерческих компаний, который появится в открытой продаже. Стоимость аппарата пока не раскрывается. По словам представителя концерна, заинтересованность к аппарату уже проявили и органы власти, и правоохранители, и коммерческие компании.

"Телефоны с защитой, конечно, уже были и раньше, но насколько они были исключительно российскими сказать сложно. Учитывая, что на них будет ограниченный спрос, то и выпуск таких телефонов будет небольшой, и значит стоимость будет достаточно приличной. Думаю, что ряд органов государственной власти могут приобрести его, но не для рядовых сотрудников. Что касается бизнес сегмента, не думаю, что он пригодится", — рассказал Кусков.

Разработка "Ростеха" — "Круиз-К" — обеспечивает ведение дуплексных телефонных переговоров в двух режимах: закрытом — с криптографической защитой информации при взаимодействии с аналогичной аппаратурой и в открытом — при коммуникации с обычным IP-телефоном. "Круиз-К" имеет сертификат ФСБ России о соответствии требованиям к средствам криптографической защиты для передачи конфиденциальной информации.

В сентябре 2017 года группа компаний InfoWatch (специализируется в области информбезопасности) представила смартфон "Тайгафон", предотвращающий утечки информации. Продукт прежде всего предназначен для крупных компаний и организаций.