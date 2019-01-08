Ничего не изменилось – пластиковые пакеты так и продолжают продаваться супермаркетах

Закон пока что совершенно не работает.

Несмотря на то, что парламент РМ принял закон о постепенном запрете пластиковых пакетов, в частности, толщиной в 50 микрон уже с 1-го января 2019-го года, пока что закон совершенно не работает, ибо в супермаркетах такие пакеты по-прежнему продаются без каких-либо ограничений.

Журналисты известного телеканала даже провели нехитрый эксперимент – за всего лишь три минуты они насчитали у входа в магазин более тридцати человек, вышедших с большими пластиковыми пакетами, которые, по идее, уже выведены из оборота.

Представитель администрации магазина согласилась прокомментировать ситуацию, попросив выключить камеры, и сообщила, что не получала конкретного предписания от властей, и потому сохраняется статус-кво. И всё же некоторые покупатели самостоятельно предпочли воспользоваться принесённой «авоськой» или (реже) – бумажным пакетом.

Напомним, что закон запрещает использование пластиковых пакетов толщиной в 50 микрон и более уже с 1-го января 2019-го года, штрафы за нарушение составляют до 10 тысяч леев. Любопытно, что предусмотрен и штраф непосредственно для тех, кто пользуется такими пакетами, а не только продаёт – до 7500 леев, сообщает ProTV!