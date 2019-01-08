8 Января 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Ничего не изменилось – пластиковые пакеты так и продолжают продаваться супермаркетах
08.01.2019

Закон пока что совершенно не работает.

Несмотря на то, что парламент РМ принял закон о постепенном запрете пластиковых пакетов, в частности, толщиной в 50 микрон уже с 1-го января 2019-го года, пока что закон совершенно не работает, ибо в супермаркетах такие пакеты по-прежнему продаются без каких-либо ограничений.

Журналисты известного телеканала даже провели нехитрый эксперимент – за всего лишь три минуты они насчитали у входа в магазин более тридцати человек, вышедших с большими пластиковыми пакетами, которые, по идее, уже выведены из оборота.

Представитель администрации магазина согласилась прокомментировать ситуацию, попросив выключить камеры, и сообщила, что не получала конкретного предписания от властей, и потому сохраняется статус-кво. И всё же некоторые покупатели самостоятельно предпочли воспользоваться принесённой «авоськой» или (реже) – бумажным пакетом.

Напомним, что закон запрещает использование пластиковых пакетов толщиной в 50 микрон и более уже с 1-го января 2019-го года, штрафы за нарушение составляют до 10 тысяч леев. Любопытно, что предусмотрен и штраф непосредственно для тех, кто пользуется такими пакетами, а не только продаёт – до 7500 леев, сообщает ProTV!


 
Количество просмотров:
42
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.