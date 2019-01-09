В Румынии жалуются, что молдаване стали слишком экономными и не тратят деньги, приезжая на зимний отдых

Соотечественники привозят всё с собой.

Среди владельцев румынских отелей началась лёгкая паника – они заметили, что молдаване, приезжающие на зимний отдых в Румынию, практически перестали тратить свои деньги. Более того, само количество отдыхающих заметно сократилось – люди предпочитают менее дорогие (Украина) или более качественные (вылет в европейские страны) варианты.

Румынским журналистам удалось побеседовать с некоторыми из молдаван, которые приехали в соседнюю страну отпраздновать Рождество по старому стилю. Практически всю снедь они привезли с собой:

- Наше лучше. Мы платим только за жильё. – А почему так? – Ну, знаете, экономить надо, - краткое содержимое беседы с нашими соотечественниками привёл телеканал ProTV.

Услуги фотографов, которые берут по 28 РОН-ов за фотосессию, также кажутся многим излишне дорогими – спрос на них заметно упал. Сократились и сами каникулы – по семь дней уже никто не отдыхает, предел это 4-5 дней.

- Где-то 300 евро с человека, покупаем всё в супермаркетах, сами готовим, так и получается, - сообщили подробности другие молдаване, приехавшие отдыхать в Румынию. К слову, их количество, по оценкам владельцев самых популярных гостиниц, сократилось в этом году примерно на 10 процентов.

- У нас были разные варианты с меню, в том числе и дешёвые, но в этом году они распродаются хуже. Падение спроса достаточно очевидно, - рассказал Габриел Рошка, администратор одной из гостиниц.

Представители молдавской Ассоциации Туризма поведали, что на самом деле молдаване всё чаще предпочитают другие европейские страны, особенно те, в которых у них есть родственники:

- Многие ищут самые низкие цены. Вообще, для людей приоритетными сейчас являются другие вопросы. Те, кто работают там давно, хотят, во-первых, вернуться на праздники домой, а во-вторых, вывезти из Молдовы свои семьи, - поделился мнением Габриел Маргинян, председатель Ассоциации.