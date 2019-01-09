Первый клон пошел. Кто следующий?

Столичные пригороды будут выбирать между адвокатом Андреем Нэстасе и адвокатом Андреем Настасом

Лидер DA Андрей Нэстасе, который баллотируется от блока ACUM по одномандатному округу №33 столицы, может столкнуться с конкуренцией со стороны человека, который является практически его полным тезкой. Это некий Андрей Настас, который баллотируется как независимый кандидат. В ACUM это называют манипуляциями, сообщает IPN.

Журналисты Cotidianul.md выяснили кое-что об Андрее Настасе. Он, как и лидер DA, адвокат, лицензию после пятилетнего ожидания получил 26 декабря 2018 года, за четыре дня до того, как обратился в ЦИК для получения списков с целью сбора подписей избирателей в свою поддержку. Те, кто стоит за спиной клона, сделали все возможное, чтобы он был как можно больше похож на оригинал.

Таинственному Андрею Настасу 32 года, он руководит отделом в центре по предупреждению трафика людей при МВД. Последние два года, с тех пор, как министерство возглавил Александр Жиздан, у Настаса началась головокружительная карьера: с марта 2016 года его трижды повышали в должности.

По информации издания, Настас давно хотел стать адвокатом, но после стажировки в адвокатуре в 2011-2013 годах провалил экзамены. После этого соискатель пошел в обход. Адвокатскую лицензию он получил по решению лицензионной комиссии 7 декабря 2018 года на основании ст. 10 закона об адвокатуре, согласно которой «освобождаются от профессиональной стажировки и сдачи экзаменов лица со степенью доктора права, а также проработавшие не менее десяти лет судьей или прокурором, если в течение полугода после освобождения от занимаемой должности они желают получить лицензию на адвокатскую деятельность. Этими же правами обладают лица, которые после освобождения от должности судьи или прокурора продолжают трудиться в правовой сфере».

Возможно, у Настаса есть степень доктора права. Как и у Константина Цуцу (только в сфере экономики), который также баллотируется в этом одномандатном округе. В ноябре клон принял участие в передаче на радиостанции «Спутник», рассказав о том, как предупредить трудовую эксплуатацию за границей.

Автор статьи в Cotidianul.md обратил внимание и на удивительную оперативность при сборе подписей в поддержку Настаса: собрали всего за четыре дня, хотя в инициативную группу входили всего три человека. Для сравнения: в инициативную группу Андрея Нэстасе входило 28 человек. Заявление для получения подписных листов он подал еще 28 декабря, а его тезка-клон - 31 декабря.

Андрей Настас позаботился о том, чтобы в избирательном бюллетене его фамилия располагалась рядом с фамилией лидера DA, поэтому сдал подписные листы в один день Андреем Нэстасе. Он фигурирует в бюллетене на третьем месте сразу вслед за оппозиционным политиком. Первую строчку занимает представитель демократов Константин Цуцу. По этому округу баллотируются также Владимир Рошка от социалистов, Ион Дука от «Нашей партии», бывший депутат от либерал-демократов Кэлин Виеру как независимый кандидат, Ион Бивол от партии Шора и директор столичного лицея имени Г.Асаки Борис Волосатый.

Одномандатный округ №33 включает избирательные участки №№ 279-284 (Бачой), №№ 254-258 (Кодру), №№ 262-268 (Дурлешты), №№ 269-273 (Сынжера), №№304-307 (Трушены). Общее число избирателей в этом округе - 60 335 человек.

Во понедельник в ходе диалога с Натальей Морарь на телеканале ТВ8 лидер PAS Майя Санду сообщила, о том, что кандидатами в депутаты будут баллотироваться как минимум трое ее полных тезок.

Николай ПАВЛОВ