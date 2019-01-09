Декларации об имуществе кандидатов удалены с сайта ЦИК

Несмотря на то, что еще во вторник утром на веб-сайте Центральной избирательной комиссии можно было ознакомиться с декларациями об имуществе кандидатов в депутаты, спустя некоторое время данная информация была удалена.

Все декларации об имуществе, представленные всеми кандидатами от всех четырех партий, зарегистрированных для участия в предвыборной гонке, больше не доступны. В ответ на вопрос журналистов TV8 представители ЦИК заявили, что документы станут доступны через несколько дней.

По словам пресс-секретаря ЦИК Корнелиу Пасата, заявления были дезактивированы для широкой общественности. На просьбу сказать, почему они были дезактивированы после публикации, Пасат ответил: «Они не все были готовы, в связи с чем и были дезактивированы. Они будут активированы снова в ближайшие несколько дней».

Отметим, что для участия в предвыборной кампании перед парламентскими выборами этого года было зарегистрировано четыре партии — ДПМ, ПСРМ, ПКРМ и ACUM DA PAS, сообщает noi.md