Надекретил: Как экс-депутат Молдовы Артур Решетников оказался под «финансовым каблуком» супруги

Бывший коммунист, перебежавший во фракцию Демпартии, зарабатывал в парламенте сущую мелочь и покупал новые автомобили.

Депутат Артур Решетников назначен новым судьей Конституционного суда. В связи с этим, предлагаем вашему вниманию «плоды» его трудов в качестве народного избранника.

Как сообщает ТРИБУНА, Артур Решетников является депутатом с 2010 года. За это время Артур Решетников был автором и соавтором 94 проектов законодательных актов, из которых были приняты 15, находятся на этапе утверждения – 26, на рассмотрении – 18, аннулированы – 25 и отклонены – 10.

В нынешнем созыве парламента Артур Решетников был членом Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку.

В своей декларации о доходах и имуществе за 2017 год Артур Решетников указал, что получил доходы в виде зарплаты депутата – 170 028,75 леев, а также в виде пособий – 66 562 лея.

Его супруга получила доходы от предоставления нотариальных услуг – 1 182 404,50 леев, от сдачи в аренду недвижимого имущества «Cansur Com» ООО – 78 624 леев, а также от сдачи в наем недвижимого имущества Нотариального бюро – 220 932, 28 леев.

Семья Решетников владеет квартирой, приобретенной в 2006 году, площадью 101,4 м², двумя торгово-производственными помещениями, приобретенными в 2007 году, площадью 70,9 м² и 36,4 м².

Кроме того, супруги владеют двумя автомобилями: Land Rover Discovery Sport 2015 года выпуска, приобретенным в том же году, и Ford Fiesta 2016 года выпуска, приобретенным в 2017 году, а также предметами, стоимость каждого из которых превышает 15 среднемесячных заработных плат по экономике.

ИГОРЬ КРУДУ