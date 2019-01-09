Сильвия Раду сделала исключительный подарок частному лицу: право 25 лет оказывать услуги гемодиализа и 45 лет - радиотерапии

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Сильвия Раду включена в список кандидатов ДПМ на парламентских выборах 24 февраля по единому общенациональному округу. Хотя министром она стала недавно – успехи налицо. Например, без проведения публичных слушаний Раду предложила кабмину утвердить два постановления, предусматривающие увеличение срока оказания услуг гемодиализа частной фирмой с 12 до 25 лет, а услуг радиотерапии – до 45 лет.

Первое, что отмечают эксперты: минздрав вдвое увеличивает срок оказания услуг частной фирмой, сообщил портал Sanatateinfo.md. Более того, право оказывать услуги гемодиализа будет предоставлено исключительно одной компании, а с остальными договоры будет прерваны. Образуется монополия. Та же ситуация и с радиотерапией: фирма получит право 45 лет оказывать эту услугу, а правительство обязуется не заключать в течение этого периода договоры с другими компаниями.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты объяснило: якобы экономический агент получит возможность оказывать услуги гемодиализа 25 лет по той причине, что в рамках частно-государственного партнерства государство не выполнило своих обязательств: якобы экономическому агенту не дали помещения, и он понес дополнительные расходы. К тому же гемодиализом занимались и другие организации, что компания оценивает как убытки.

Ситуацию с радиотерапией в министерстве объяснили так. Три конкурса по выявлению частного партнера закончились безрезультатно еще в 2014 году, когда частно-государственное партнерство виделось единственным спасением для людей, больных раком. Никто не проявил заинтересованности, и министр здравоохранения Мирча Буга (ныне госсекретарь министерства) прекратил проведение конкурсов. Таким образом, решение правительства о частно-государственном партнерстве в сфере радиотерапии от 2012 года не работало.

По мнению экспертов, изменения на руку частному предприятию, так как исключат здоровую конкуренцию. Специалист центра политики в здравоохранении Геннадий Цуркану считает, что частная фирма получает выгоду в ущерб государству.

«По данным ВБ государству экономически невыгодно заключать договоры о частно-государственном партнерстве более чем на десять лет, том числе по гемодиализу, - сказал эксперт. – То, что произошло, наводит меня на мысль, что мы имеем дело с коммерческим интересом».

Постановление о частно-государственном партнерстве в гемодиализе правительство приняло еще в августе 2013 года. Но новая жизнь для больных с почечной недостаточностью не началась. Все с самого начала было незаконно. Заявки на тендер подали восемь компаний, но шесть документы забрали. Из оставшихся выбрали «BB Hamodialyse Молдова», созданную за месяц до объявления тендера. Она была частью компании «B.Braun Avitum Румыния», а та, в свою очередь, частью «BB Hamodialyse Handelsellschaft mbH» - одного из крупнейших поставщиков систем экстракорпоральной обработки крови по всему миру, управлявшей сетью диализных центров во многих странах.

В 2014 году был подписан договор, присутствовали министр здравоохранения Андриан Усатый, директор НКМС Мирча Буга, от «BB Hamodialyse Молдова» - адвокат Игорь Попа и генеральный менеджер «B.Braun Avitum» Румынии Георге Булат. Позже стало известно, что Попа - адвокат Влада Филата.

В Молдове на тот момент 450 человек страдали острой почечной недостаточностью, еще 1300 стояли на учете. В европейских странах такие службы есть во всех городских больницах. У нас с каждым годом количество больных росло, но семь отделений, делавших гемодиализ, не покрывали даже трети потребностей. Передав гемодиализ частной фирме, правительство утвердило и новые тарифы. Было 806 лей – стало 1995 лей.

Геннадий Цуркан рассказал «МВ», зачем было нужно частно-государственное партнерство в сфере диализа: «У государства не было денег на новую аппаратуру. Срок использования аппаратов в государственных клиниках истекал. Чтобы новому пациенту попасть в список - нужно было ждать, чтобы кто-то умер. Международная финансовая корпорация, подразделение Всемирного банка, провела аудит и предложила сферы, в которых можно заключать договоры о частно-государственном партнерстве. Для диализа определили срок в 10 лет, после чего центр должен был перейти в собственность государства. У нас захотели продлить срок до 25 лет, сошлись на 12 годах. Новое оборудование для диализа окупается за семь лет, еще три года инвестор может работать на прибыль. Но после этого все переходит государству. Срок увеличивают в пользу частной компании».

Диализ - это выгодно: больному диализ нужен два-три раза в неделю, то есть имеется конкретное постоянное количество пациентов, точный диагноз, который нельзя симулировать. Но в Молдове выгоду получила не государственная медицина, а частное предприятие, считает Цуркану.

Систему диализа обещали создать по всей стране. Обещали обновить инфраструктуру в РКБ, институте охраны здоровья матери и ребенка, БСМП, больнице Святой Троицы, больницах Бельц, Кагула и Комрата. Новые центры диализа собирались создать в больницах Единец, Дрокии, Унгень, Сорок и Кэушень. Время прошло – но ничего не сделано. Более того, появился новый проект правительства во изменение ранее принятого: удалить из списка новые центры, оставить действующие. Под напором общественности проект не был вынесен на обсуждение.

Самое убийственное во всем этом – рост тарифов на диализ.

«Минздрав заверял: абсолютно все услуги по гемодиализу будут покрываться полисом, - говорит Геннадий Цуркану. - Но по таким повышенным тарифам и государственные клиники могли бы работать, зарабатывать и покупать аппаратуру. Тогда не открылся бы частный центр, что было главной целью. Доход частного предпринимателя в таком партнерстве образуется не от перечислений НКМС, а от дополнительных услуг: плазмофорез, очищение крови, услуги диализа лицам без полиса. Тут уже цены устанавливают сами. Частные центры могут недополучить доход от партнерства с государством, но за счет платных услуг восполнят свои доходы».

Помещение коммерческой фирме предоставила РКБ: отдала три этажа поликлиники. Это создало много проблем пациентам и врачам. Неизвестно, какие выгоды получила РКБ. Больница, отдавая свои активы, ссылалась на безденежье - но тут же нашла деньги на то, чтобы построить за два года новый хирургический комплекс…