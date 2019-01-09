Житель Кишинева в надежде на чудо купил 700 лотерейных билетов на 14 тысяч леев

В Кишиневе мужчина потерял почти 14 тысяч леев, потратив на Новый год огромную сумму денег на покупку лотерейных билетов.

В надежде на чудо он приобрел 700 лотерейных билетов по цене 20 леев за штуку. Мужчина рассчитывал найти счастливый номер и окупить все затраты.

Но его ждало разочарование. Игрок стер защиты на всех билетах из солидной пачки. Но в итоге выигрыш составил всего 200 леев, окупив покупку только десяти билетов из семисот купленных

- Купил 700 билетов в лотерею и выиграл все 200 лей! – написала в паблике chisinau.fail выложившая видео Светлана Ефименко

Другие жители Кишинева признались, что также покупали большие пачки лотерейных билетов в надежде на чудо. И с таким же печальным результатов.

«Я вот в замешательстве, правда ли это лохотрон или нет. Я стояла в очереди на Буюканах купить себе кофе, так вот парень передо мной выиграл 50.000 лей. Жаль не известно если он их получил. Так вот с тех пор я решила проверить своё везение у меня самая большая сумма была 500 лей», «У меня тоже 600 по 20 лей и 200 по 30 лей...

Самый большой приз 2 по 200 и 677 лей со всех билетов получил», «Дурак не тот, кто купил 700 билетов и показывает это людям. Дурак - это тот, который видел видеозапись, и в любом случае продолжает покупать лотерейные билеты», - написали они.