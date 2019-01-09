Бегство из Молдовы: Почему гастарбайтеры уезжают навсегда и увозят с собой семьи

"Комсомолка" выяснила, куда чаще всего уезжают граждане Молдовы и как помочь детям пережить переезд.

- Ма-а-ама, а у меня точно будут новые друзья?

- Будут.

- Честно-честно? Ты мне обещаешь?

- Обещаю! - на предпродажные осмотры своей "двушки" Вероника брала сына, смысла отдавать в садик ребенка не было (семья вот-вот уедет навсегда из страны, платить лишнее за контракт не хотелось).

После безрезультатных осмотров, чтоб побыстрее продать недвижимость (на новом месте нужны деньги), цену сбили на 3 тысячи евро от желаемой. И сейчас семья собирается эмигрировать. Уезжают в Россию.

Наших соотечественников, которые навсегда решили эмигрировать из страны, с каждым годом становится все больше и больше.

ДЕТИ ЕДУТ ЗА РОДИТЕЛЯМИ

Это подтверждает и статистика. Растёт число детей, которые вместе с родителями покидают страну. По официальным данным, большинство из них - школьники в возрасте от 11 до 16 лет. Наиболее популярные направления для иммиграции - это Россия, Италия, Канада и Израиль.

ЭКСПЕРТЫ ГОВОРИЛИ ОБ ЭТОМ ДАВНО

- Вымывание мозгов происходит постоянно, - рассуждает Виктор МОРОЗ, доктор экономики, руководитель отдела Института экономики, финансов и статистики. - Люди в основной массе своей привыкли работать, причем не важно - сиделками или уборщицами, инженерами или программистами. Молдавский народ – это трудолюбивый народ. Тот, кто постарше, выполняет черную работу – это мойщики посуды, сборщики мусора, грузчики. Да, эти люди работают не по специальности. Но есть и категория тех мигрантов, которые трудятся по своей основной профессии. И самое обидное в том, что уезжают люди с высшим образованием – специалисты в области ИТ-технологий, инженеры, технологи…

Хотя в выигрышном положении, по-моему, находятся люди рабочих профессий. Водитель фуры мечтает купить свою большегрузную машину и ездить в Европу, пекарь хочет открыть свое мини-производство, сборщик клубники надеется, что когда-нибудь станет владельцем собственного хозяйства. Студенты же отправляются за границу в качестве официантов, продавцов хот-догов, курьеров и так далее. Они, увы, полностью теряют квалификацию, за исключением знания языка. Но это, сами понимаете, знание достаточно прикладное. А вот тот, кто устроился на высокоинтеллектуальную работу, тот понимает: в Молдове ему делать нечего. Настоящие специалисты остаются там работать: программисты оседают в Канаде, инженеры - в Эмиратах и так далее… И от этого явления нам пока никуда не деться

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

«С подростками уезжать всегда всё сложнее, чем с маленькими детьми»

.Всего, по данным столичного Управления образования, за последние семь лет из Молдовы уехали более 15 тысяч подростков. Для детей любая смена обстановки - это стресс. Людмила Владюк, психоаналитик (центре «Liust») дает советы родителям, как распознать детскую депрессию.

- Когда человек постоянно грустит, его иммунитет слабеет. Как итог, быстро заболеваем. В таком состоянии легче всё осознать, принять. Как только выздоравливаешь, депрессия тоже проходит. Творческие люди, например, вообще могут пользоваться тоской в «профессиональных» целях. Когда человек склонен к размышлениям, всё, что накопилось в нем, накипело, он преобразует в нечто другое – выражает в творческой форме. С подростками уезжать всегда всё сложнее, чем с маленькими детьми

- Так как быть с любимым чадом, впавшим в депрессию?

- Конечно. Главное, когда ребенок вошел в подростковый период, чтобы родитель не махнул на него рукой – «Чего там, перебесится!». Подростки ведь такие эмоциональные! Их поведение обусловлено гормонами, они прощаются с детством, если хотите. Если родитель скажет: «Сделай так, чтоб я тобой гордился!», это вызовет сильный стресс, боязнь, вдруг не соответствую? Меньше критики, больше понимания и участия – и подростковая депрессия перестанет быть проблемой.

- Выходит, эффективнее всего будет сказать ребенку «Для меня главное, чтобы ты был счастлив»…

- Верно. И я желаю, чтобы у всех желания совпадали с реальными возможностями. Надо уметь искать радость в малом, чтобы быть счастливым. Ну, и обязательно нужно быть рядом со своими детьми, чтобы они чувствовали заботу и опеку…

ПАВЕЛ МУНТЯН