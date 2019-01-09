Зарегистрировалось ничтожное количество избирателей из диаспоры

Сегодня, 9 января, истекает срок предварительной регистрации в ЦИК для наших сограждан, находящихся за границей и пожелавших принять участие в парламентских выборах 24 февраля.

По состоянию на 7 января по данным ЦИК зарегистрировалось 13 тысяч. Ко вчерашнему дню - 16,5 тысячи.

А ведь многие с уверенностью заявляют, что уехавших около миллиона.... В том числе в РФ - не менее 500-800 тысяч.

Что это? Апатия? Равнодушие к выборам, к своему праву быть избранным и избирать? Или просто пренебрежение, потому как все эти игры в демократию окончательно надоели?

И что будет, если такими же безразличными окажутся и те, кто остался дома?

А может, на все это и был расчет? Нет порога явки на предстоящих парламентских выборы. Сколько человек придут на избирательные участки, чтобы проголосовать, столько и будет достаточно. И на том спасибо?

Пока имеем президента, который заверяет, что он рулит от имени всего народа. Как же будут себя называть депутаты парламента и сам парламент в такой ситуации?

Что делать будем с конституционным правом? С тем, что «воля народа является основой государственной власти»?

Или власть захотела (и рассчитала) существовать без некоторой воли своего «любимого» и периодически закармливаемого гречкой народа? Так как народ вправе и не воспользоваться своим правом избирать?

И тогда некоторые не допустят оставить парламентскую страну без парламента...

Думитру БАРБАЛАТ