Кишиневцы впервые почувствовали себя счастливыми, как в детстве

Дорогого стоит хоть на часик-другой ощутить это дома, в Молдове. Дети меняют в жизни все, в том числе нас самих. Мы забываем о себе и живем только их желаниями и жизнью, по крайней мере, пока они маленькие. С момента их рождения все, что мы делаем, это ради них или из-за них.

Вот так, ради них, холодным рождественским вечером, когда свои, как говорится, дома сидят и телевизор смотрят, нам пришлось выйти из теплой квартиры, чтобы успеть показать детям Рождественскую ярмарку в центре Кишинева. На улице было минус четыре, хотя по ощущениям все минус 14. Укутавшись поглубже в шарфы, неохотно вышли из машины и побрели на 31 августа. Дети радовались снегу, мы — их радости.

Яркими огоньками, праздничной иллюминацией, катком, лавками, каруселями нас удивили в прошлом году, когда в Кишиневе впервые открыли Рождественскую ярмарку. Но в этом году появилось много нового, в том числе детский кинотеатр, новые персонажи. Стало еще ярче и красивей. Младший ребенок визжал от восторга на каруселях, старшая — совершенствовала умение катания на коньках, я наслаждалась глинтвейном, муж — моим довольным видом.

Рождественская ярмарка в Кишиневе

Мы не знали, какая будет развлекательная программа 7-го вечером, но попали как раз на выступление Джеты Бурлаку. Впервые в своей сознательной жизни я стала танцевать молдовеняску просто потому, что очень этого захотелось! Дети смотрели на меня сначала смущенно, подумав, что это все глинтвейн, но мать не унималась, и дети решили: гулять, так гулять! Вприпрыжку, как могли, танцевали, хохотали. Напоследок Джета спела французскую песню о любви, мужчины стали приглашать женщин на танец, представляете?! На морозе, крепко обнявшись, танцевали пары разных возрастов, мы — тоже. Если где-то в толпе был фотограф, то у него был шанс сделать фотографии счастливых жителей Молдовы: танцующие в обнимку возле большой елки родители, а рядом - дети, любующиеся большими шарами на ели.

Рождественская ярмарка в Кишиневе

В Молдове мало поводов для радости. К сожалению, это правда. Поэтому та атмосфера с максимальной для Молдовы концентрацией счастья, которая царила в праздничные дни на Рождественской ярмарке, очень впечатлила. Кто-то говорит, что ее не сравнить с европейскими. Не знаю — не видели европейских. Кто-то утверждает, что это показуха и затраты бюджета, которые можно было бы направить на что-то другое, более важное. А, по-моему, это очень хорошее, правильное и очень важное вложение. Дорогого стоит хоть на часик-другой почувствовать себя счастливым, как в детстве. И не где-то, а дома, в Молдове.

ЛИДИЯ ТКАЧ