Реставрация по-кишинёвски – историческое здание в центре города разрушили вместо того, чтобы отремонтировать

Дома по адресу Колумна, 88, более не существует.

В Кишинёве снесли историческое здание по адресу Колумна, 88. Об этом в соцсетях сообщает гражданин Михаил Орлов, сопроводивший грустную новость красноречивой фотографией. По словам Орлова, здание на самом деле подлежало реставрации, так как входит в реестр исторических и архитектурных памятников нашей столицы.

Но это обстоятельство не особо обеспокоило тех, кому потребовалась престижная территория в центре города – здание снесли без особых переживаний.

- Перед Новым годом я сфотографировал это здание, закрытое со стороны прохода высоким забором и баннером на фоне комплекса «Old Town», а пятого января мне позвонили и сказали, что здание уже частично разрушено, - написал возмущённый пользователь.

Так выглядел дом незадолго до сноса...

Так его «максировали» под якобы реконструкцию

Отдельно Орлов отметил цинизм, с которым подготавливалась операция по сносу здания – компания, выполнявшая работы по сносу, замаскировала всё под «обновление здания»:

- Вот оно, восстановление по-кишиневски! Снести, оправдываясь тем, что памятник в плохом состоянии, до которого его предварительно довели, лишив части кровли и водостоков. А потом сделать новодел, выдавая это за реставрацию. Такого ли выхолощенного, лишенного истории старого города заслуживают жители столицы?, - вопрошает Орлов в соцсети.