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Происшествия
Житель Ясс спустил в казино грант от ЕС
09.01.2019

Житель Румынии была приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за разворовывание гранта ЕС.

В 2014 году Андрей Анти из Ясс вместе со знакомой получил грант от Европейского Союза на развитие бизнеса. Первый транш в 107 тысяч румынских леев предназначался на покупку четырех гектаров земли.

Но у женщины вскоре возникли проблемы со здоровьем, и она оставила дело на своего партнера, уехав для лечения в Данию.

Получив доступ к счету, Анти зажил на широкую ногу. Через банкоматы в уездах Яссы и Нямц он обналичил все деньги. Восемь тысяч долларов он потратил на оплату долгов собственного брата, а другую часть денег спустил на азартные игры. Когда обнаружилась растрата, мужчину арестовали. Помимо лишения свободы, Апелляционная палата Ясс обязала его вернуть украденные деньги, сообщает  Ziarul de Iasi.


 
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