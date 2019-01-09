Житель Ясс спустил в казино грант от ЕС

Житель Румынии была приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за разворовывание гранта ЕС.

В 2014 году Андрей Анти из Ясс вместе со знакомой получил грант от Европейского Союза на развитие бизнеса. Первый транш в 107 тысяч румынских леев предназначался на покупку четырех гектаров земли.

Но у женщины вскоре возникли проблемы со здоровьем, и она оставила дело на своего партнера, уехав для лечения в Данию.

Получив доступ к счету, Анти зажил на широкую ногу. Через банкоматы в уездах Яссы и Нямц он обналичил все деньги. Восемь тысяч долларов он потратил на оплату долгов собственного брата, а другую часть денег спустил на азартные игры. Когда обнаружилась растрата, мужчину арестовали. Помимо лишения свободы, Апелляционная палата Ясс обязала его вернуть украденные деньги, сообщает Ziarul de Iasi.