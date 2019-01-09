Почему Шор - проект ДПМ: 15 аргументов

Многие аналитики открыто говорят, что Партия ШОР – это проект ДПМ.

1. И. Шор – бизнес-партнёр лидеров ЛДПМ и ДПМ. Сфера бизнеса – банки, страховое дело, duty free.

2. 21 июня 2017 г. суд первой инстанции приговорил Шора к 7,5 годам тюрьмы за отмывание 5 млрд леев из трёх банков, но он не сидит. Заседание суда откладывается более года. Других упаковали сразу.

3. Шор категорически не критикует ДПМ. Он бьёт по PAS – PPDА и ПСРМ, конкурентов ДПМ. Объяснение тому – уголовное дело за коррупцию.

4. Шор не говорит, с кем вступит в альянс.

5. Шор молчит про ЕС/ЕврАзЭС, чтобы не создавать проблем для будущего альянса с ДПМ.

6. Власть не проверяет социальные магазины Шора и явный подкуп избирателей. Магазины он открывает в основном там, где электорат социалистов. В Ниспоренах (округ В. Плахотнюка) и в Страшенах (округ П. Филипа) вообще не открыл ни одного магазина и не появляется там.

7. КСТР, подконтрольный ДПМ, разрешил Шору (о боже!) открыть ТВ с российским контентом. И это назло новому Кодексу о телевидении и радиовещании…

8. Назло приговору суда Шору выдали сертификат о «неподкупности».

9. Шору разрешают свободно проводить концерты, в том числе с российскими звёздами, во всех крупных городах страны. Внимание: звёзды те же, которые пели и для Р. Усатого.

10. Шор располагает последней и самой крупной базой данных пенсионеров: имя, адрес, телефоны. Такие базы есть только у Министерства информационных технологий.

11. Осуждённому Шору разрешают выезжать за границу и встречаться с евродепутатами. Чисто «случайно», конечно, это те же самые 15 – 20 евродепутатов, которые встречаются и поддерживают саму ДПМ.

12. Летом 2018 года сеть duty free Шора была освобождена от уплаты НДС. Речь о десятках миллионов леев! Это было сделано голосами правящего парламентского большинства ДПМ. Случайность? Нет, конечно.

13. Все СМИ ДПМ день и ночь беспощадно пиарят Шора. Это Prime, Publika, Canal 2, Canal 3 и ещё несколько десятков ТВ и сайтов! Только не ужасайтесь: минута рекламы на Prime стоит 4000 евро, на Publika TV – 2000 евро, на Canal 2 и Canal 3 – по 1500 евро!

14. Единственная социологическая контора, которая даёт шанс Партии ШОР на прохождение в парламент, – это IMAS, аффилированный к ДПМ. Он же даёт шанс и ПКРМ, другому союзнику Демпартии.

15. 3 января ЦИК (подконтрольный ДПМ) отказал в регистрации Партии ШОР – союзнику ДПМ. Вы думаете, Шор обвинил в своих проблемах ДПМ? Нет, он обвинил ПСРМ, исполнив заказ ДПМ.

Богдан ЦЫРДЯ

P.S.

51 кандидат в депутаты парламента Республики Молдова по общенациональному округу от Партии Шора зарегистрирован.

Формирование является пятым конкурентом на выборах в избирательном общенациональном округе. Решение о регистрации было принято Центральной избирательной комиссией в среду, 9 января