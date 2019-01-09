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Политика
Партия Шора зарегистрирована
09.01.2019

51 кандидат в депутаты парламента Республики Молдова по общенациональному округу от Партии Шора зарегистрирован. 

Формирование является пятым конкурентом на выборах в избирательном общенациональном округе. Решение о регистрации было принято Центральной избирательной комиссией в среду, 9 января, передает IPN.

Секретарь ЦИК Вячеслав Агригороае сказал, что партия устранила недостатки, выявленные 3 января, которые привели к ее нерегистрации с первой попытки. Списки кандидатов подписал лидер партии Илан Шор. В то же время был подтвержден представитель с правом консультативного голоса в ЦИК и лицо, ответственное за финансы (казначей).

Решение о регистрации поддержали шестеро членов ЦИК. Один член ЦИК воздержался, а один не принял участие в процедуре голосования.


 
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