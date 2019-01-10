Пятеро министров и вице-премьер уходят из правительства Филипа

Министры, которые оставляют свои посты, чтобы принять участие в парламентских выборах: стали известны имена тех, кто заменит чиновников в правительстве.

Ушли на время: пятерых министров и вице-премьера в правительстве под руководством Павла Филипа заменят генеральные госсекретари. Причина таких перестановок – решение этих чиновников баллотироваться в качестве кандидатов в депутаты от Демпартии на выборах в парламент Молдовы. По закону министры и вице-премьеры не могут совмещать свои обязанности на этих постах и участвовать в электоральной гонке.

Кто решил уйти

Из девяти министерств пять останется без руководителей. На время избирательной кампании свои посты покинут глава МВД Александр Жиздан, руководитель Минздрава Силвия Раду, министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Николае Чубук, министр образования, культуры и исследований Моника Бабук и глава Минэкономики Кирилл Габурич. Вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник также примет участие в избирательной гонке.

По закону чиновники приостанавливают работу в правительстве с момента их регистрации в качестве электоральных конкурентов.

Кто будет руководить

Полномочия чиновников, которые решили вступить в электоральную гонку, перейдут генеральным государственным секретарям. Таким образом, за штурвал МВД встанет генеральный госсекретарь Симион Карп, Минздрава – Борис Гылкэ, Минсельхоза – Юрие Ушурелу, министерства образования, культуры и исследований – Игорь Шаров, а Минэкономики – Юлия Костин. Обязанности вице-премьера по реинтеграции перейдут главе политического бюро по реинтеграции Мариану Герману.

А вот Павел Филип продолжит руководить правительством. Дело в том, что премьер-министр не попадает в число тех чиновников, которые обязаны сложить полномочия на время избирательной кампании.

До выборов осталось чуть больше месяца

Выборы в парламент Молдовы состоятся 24 февраля. Голосование пройдет по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов выберут по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам. На организацию выборов выделено более 110 миллионов леев.

В этот же день в стране пройдет республиканский консультативный референдум.

В рамках плебисцита гражданам предстоит ответить на два вопроса: