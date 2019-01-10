Владимир Воронин: Если бы можно было вернуть прошлое, я бы ввел поименное голосование

Бывший президент Республики Молдова и председатель Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) Владимир Воронин утверждает, что видя сейчас, что происходит в последние годы, он чувствует, что когда был президентом, а партия была у власти, «многие проблемы нужно было решить иначе». Об этом он заявил в интервью для rise.md.

Как сообщает ТРИБУНА, отвечая на вопрос, сожалеет ли он о чем-то, Владмимр Воронин ответил, что если говорить о периоде, когда он был у власти, то нет.

«Теперь, видя, что происходит за последние 9 лет, я чувствую, что тогда многие проблемы нужно было решить иначе. Например, разработать механизм, который не позволил бы всякому вносить поправки в Конституцию.

В ст. 2 Конституции говорится о суверенитете народа, а не о суверенитете той или иной партии или человека. То, что делают сейчас в парламенте – не нормально. Сейчас я бы обязательно ввел поименное голосование, чтобы люди знали, кто и за что голосует», – отметил Воронин.

Андриана Кептине