Снова Настя, снова топлесс: Волочкова показала, как загорает на Мальдивах без лифчика

Балерина делится шаловливыми кадрами в Инстаграме [фото]

Проводить новогодние каникулы на Мальдивах для Анастасии Волочковой — такая же добрая традиция, как для кого-то каждый год 31 декабря ходить в баню. «Ждите, буду радовать вас своими купальниками и шпагатами», - честно предупредила балерина поклонников перед началом отдыха. И сдержала свое обещание. А под занавес отпуска, на десерт, Анастасия решила порадовать почитателей своего таланта особо пикантными карточками. В Инстаграме балерина показала, как загорает на пляже без верхней части купальника. Ведь Мальдивы и знаменитая «обнаженка» Волочковой — это уже практически синонимы. Именно снимки топлесс в свое время прославили Анастасию в соцсетях и принеси ей титул королевы Инстаграма.

- Такая красота и яркие краски не могут не восхищать... - игриво подписала артистка свежие фото, на которых она стоит, подставив полуобнаженную грудь солнцу. Чтобы не смущать покой подписчиков, Волочкова слегка прикрыла бюст руками. Однако даже с такой маскировкой снимки звездной отпускницы выглядят весьма эффектно.

Чем ближе конец отпуска...

...тем снимки Анастасии становятся все смелее

Показала Анастасия и кадр, на котором она лежит на пляже, утопив голую грудь в мягкий мальдивский песок.

- Это прыжок не в снег, а в океан, - сообщила балерина. - Взгляд мой всегда устремлен вперед! Не оглядывайтесь в прошлое.. Ничего нового там уже нет. А я в такую шоколадку тут мальдивскую превратилась!

Судя по всему, автор всех отпускных фотографий звезды — ее новый возлюбленный. Балерина не скрывает, что в этот раз она приехала на райские острова не с мамой и с дочкой, а с бойфрендом. И потому Анастасия с особым удовольствием снимается без верхней части бикини, давая возможность своему мужчине проявить талант фотографа.

- Джунгли... А главное, мой Маугли со мной, - написала Настя, опубликовав на свое страничке очередной снимок топлесс крупным планом.

Джунгли... Главное, мой Маугли со мной

Пока Волочкова и ее новый избранник отдыхают на Мальдивах, дочка балерины Ариадна проводит каникулы в Санк-Петербурге с бабушкой и дедушкой. Во время интервью телеведущей Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион» артистка призналась, что ее 13-летняя дочь пока не приняла ее нового мужчину.

- Ариша очень ревнует. Когда мой мужчина к нам приходит, она сразу говорит: «Мама, я хочу быть только с тобой». Но я ей по-взрослому объяснила, что мама не может быть одна. Для меня одиночество неприемлемо, я его не переношу, - рассказала Анастасия.

Балерина надеется, что постепенно дочь поймет ее и примирится с ее новым возлюбленным. Раскрывать имя своего избранника Анастасия не спешит. И лишь говорит, что ему 37 лет, и он никогда не был женат.

- Этот год принес мне самое главное — встречу с человеком, который настолько дорог для моего сердца, что я даже не хочу его никому показывать, - объясняет артистка. - Он очень сексуальный, яркий человек, через многое прошел в жизни, пережил немало взлетов и падений, это нас объединяет. Мне с ним просто очень хорошо.

ИРИНА СУХАНОВА