Мечта любого молдаванина за границей в Рождество и Старый Новый год – домашний петух...

Старшее поколение затаривается оливье, а молодежь игнорирует «наши» традиции.

Кто и когда гуляет

Молодежь с постсоветского пространства в США, если, конечно, они эмигрировали без родителей, уже отмечает праздники по-американски. То есть длительная подготовка к Рождеству, которое празднуется 25 декабря, подарки, вечеринки, друзья. Ёлку наряжают в самом начале месяца. Пушистую красавицу можно купить где-то за 30-40 долларов. Почти сразу после Нового года, в первых числах января, ёлочку выносят.

Отмечают молодые люди и Новый год, но уже не так бурно, подготовка – не такая трепетная. Собственно, обычная вечеринка, только с новогодним «реквизитом» в виде дождиков и прочей мишуры из долларового магазина.

А вот старшее поколение традиции (или привычки) чтит. Отмечает и Новый год, и Рождество 7 января, и Старый Новый год. И, конечно же, Рождество 25 декабря: не отмечать его будучи в США просто невозможно.

Русские рестораны за месяц до праздников начинают продавать билеты на новогодние, рождественские и «старо-новогодние» вечеринки. В меню – оливье, заливное, в общем, - все в рамках жанра. Часто приглашают известных артистов из России.

Весь "спектр" "советских" салатов в "русских" магазинах в США Фото: Наталья СИНЯВСКАЯ

Стоит заметить, что «русскими» в США называют всех с постсоветского пространства. И молдаван, и украинцев, и даже тех, кто по-русски едва может пару слов связать.

Выходные

В США все отдыхают 25 декабря и 1 января, некоторые организации устраивают себе отдых и 31-го декабря, но это редко. Продуктовые магазины многие закрыты 25-го декабря или закрываются раньше графика. И почти все, кроме магазинчиков на заправках, закрыты 1 января. Вообще, 1 января почти все закрыто. И именно 1 января отдыхают и «русские» продуктовые магазины.

Накаких долгих каникул на неделю, либо выходного 7 января. Разве что это выпадает на субботу-воскресенье. Только маленькие «русские» фирмы могут себе позволить самостоятельно объявить выходной 7 января, хотя... так почти никто не делает. Работа – прежде всего.

Что на столах

На столах у молодежи – что Бог на душу положит. Но никак не голубцы и оливье. Моя дочь, прожив в Майами года четыре, даже не знала, что есть русские магазины, торгующие привычными в Молдове салатами. Когда узнала, свое праздничное меню даже не стала менять. И так гуляют многие. Окорочка запекут в духовке, пиццу закажут, салатики нарежут с авокадо или листьями салата и помидорами. Пирог или торт в кулинарии выберут. Но... 25 декабря и 1 января.

Старшее поколение чаще всего штурмует «русские» магазины. Стоит заметить, что в США практически во всех продуктовых магазинах есть буфеты или кулинарные отделы. Там можно купить все – оливье, сельдь под шубой, селедку, «мимозу», «наполеон» или «сметанник», «заливное». То есть все то, что выставляют на праздничные столы и в Молдове. Конечно, это не холодец из домашнего петуха или свиных ножек – просто заливная вареная говядина (реже – свинина). А вот оливье, мимоза и сельдь под шубой – наши, классические.

Знакомые старшему поколению Молдовы тортики в США делают в домашних условиях, затем сдают в магазины Фото: Наталья СИНЯВСКАЯ

Кухни «русских» магазинов работают в три смены, готовят ведрами оливье и десятками килограммами сельдь под шубой. Жарит котлеты, отбивные, делает «рыбу-фиш». Старшее поколение «русских» приглашает в дом друзей и родственников, поэтому берет всего много, а столы накрывает теми же блюдами, что и 30 лет назад. Кстати, цена на салаты в Майами, к примеру, варьируется в пределах 9-22 долларов за килограмм. «Наши» торты – а здесь их пекут на дому по старым советским рецептам и сдают в магазины – от 15 долларов за килограмм. Обязательно берут красную икру – от 24 долларов за килограмм.

И молдавский "Кагор" можно прикупить в "русских" магазинах Америки к Рождеству Фото: Наталья СИНЯВСКАЯ

Спиртное – от молдавской водки до наших вин и шампанского - можно найти в «русских» магазинах, как и конфеты «Букурии» или пряники от «Франзелуцы».

Если готовить самому, конечно же, стол обходится дешевле. И можно даже купить консервированные листья винограда и сделать голубцы. И – мечта любого молдаванина за границей – найти домашнего петуха. В основном, доставляют с родины. Контрабандой. Рискуя нарваться на огромный штраф. Но риск... вы же понимаете, - это шампанское, которое вкуснее, если холодец из петуха на столе.

НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ