Более 20 тыс. граждан из диаспоры зарегистрировались предварительно для выборов

Более 20 тыс. граждан из диаспоры зарегистрировались предварительно для парламентских выборов от 24 февраля. Эта цифра намного больше, чем на президентских выборах 2016 года, когда зарегистрировались более 3500 граждан Молдовы, проживающих за рубежом. Председатель ЦИК Алина Руссу заявила, что сегодня, 9 января, истекает срок, когда граждане, находящиеся за рубежом, могут предварительно зарегистрироваться для выборов, передает IPN.

По словам Алины Руссу, наиболее активными являются молдаване из округа № 50. Это граждане, проживающие в странах, расположенных к западу от Республики Молдова, в частности, граждане, которые проживают в Италии. Активны и молдавские граждане, проживающие в Великобритании, Румынии, США, Канаде. „С каждыми новыми выборами предварительная регистрация становится все популярнее”, - сказала Алина Русу.

Председатель ЦИК отметила, что количество записей послужит основанием для решения правительства о количестве избирательных участков, которые будут открыты за пределами страны. Алина Руссу напомнила, что избирательные участки образуются за 35 дней до дня голосования.