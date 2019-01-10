Уровень детской смертности в Молдове втрое выше, чем в ЕС

По данным ЮНИСЕФ, в 2017 году около 5,4 миллиона детей умерли до того, как им исполнилось пять лет. Смерть большинства из них можно было предотвратить.

О ситуации с детской смертностью в Молдове рассказала Нелли Ревенко, заместитель директора Института матери и ребенка и председатель Ассоциации педиатров Молдовы, передает Рoint. md со ссылкой на Еuropalibera.org.

«Уровень смертности детей в возрасте до пяти лет в Республике Молдова в три раза выше, чем в Европейском Союзе. В то же время 20 лет назад эта цифра была значительно выше. За последние 15 лет она снизилась благодаря квалифицированной поддержке, пропаганде грудного вскармливания, качественной диверсификации питания. Значительный вклад внесла и национальная программа вакцинации. Важным аспектом в этом плане также является борьба с диареей. До 1980-х дети умирали из-за сильного обезвоживания», - отметила Нелли Ревенко.

По словам директора Института матери и ребенка, в нашей стране еще много проблем, которые необходимо решать.

«В более чем в 75 процентах случаев это относится к детям, родившимся преждевременно. Тем не менее есть решения, которые помогут снизить смертность среди этих детей: во-первых, квалифицированная медицинская помощь. Что это значит? Это наблюдение матерей во время беременности, наблюдение и квалифицированная помощь во время родов, а также послеродовой уход», - объяснила Нелли Ревенко.

В то же время президент Ассоциации педиатров Молдовы также говорит, что в нашей стране существуют проблемы со стороны общества, поскольку анализ смертности детей показал, что чаще всего это происходит в социально уязвимых семьях.

Также специалист отметила, что и преждевременные роды являются одной из причин смерти новорожденных.

«В настоящее время на всю страну у нас есть только одна машина скорой помощи для транспортировки новорожденных, которая оснащена в соответствии с требованиями, но это очень мало. У нас должно быть как минимум две или три таких машины», - сказала Нелли Ревенко.