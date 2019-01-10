Врачи призывают открыть в Молдове тотальную охоту на лис

Данные прошлого года свидетельствуют о серьезном росте числа зарегистрированных случаев серьезного заболевания на территории РМ.

По итогам 2018 года заболеваемость бешенством у животных выросла на 54% по сравнению с годом ранее.

По данным Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ), число выявленных животных с бешенством выросло с 49 до 91. Расширилась и география заболевания — на четыре района.

Случаев бешенства человека в 2018 году зафиксировано не было, передает IPN со ссылкой на специалистов НАОЗ.

Бешенство было выявлено у 21 дикого животного и у 70 домашних. Чаще всего бешенство встречается у лисиц, поголовье которых остается стабильно высоким.

По данным центра, ежегодно в больницы страны обращаются до пяти тысяч граждан Молдовы, которые подверглись нападению животных. Превентивное лечение против бешенства позволяет предотвратить нанесение тяжкого вреда здоровью.

Лечебно-профилактическая вакцинация против бешенства предоставляется бесплатно.

По мнению специалистов агентства, министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, а также Общество охотников и рыболовов должны принять меры для сокращения поголовья лис, а местные органы власти — должны быть привлечены к кампании по иммунизации домашнего скота.

Бешенство вызывается вирусом, который влияет на центральную нервную систему, мозг и спинной мозг, как у животных, так и у людей. Вирус может передаваться через слюну, поэтому частой причиной заражения является укус животного.