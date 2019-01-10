Пассажиров автобуса Бельцы – Клуж-Напока бросили ночью в глуши на морозе

Пассажиры автобуса Бельцы – Клуж-Напока были вынуждены провести ночь на морозе после поломки машины.

Проблемы начались после того, как автобус миновал Дрокию. Вначале водители пытались исправить неполадку собственными силами, но потом отказалась от этой попытки.

Водитель заявил шокированным пассажирам, что дальше он не поедет из-за технического состояния автобуса. Людям пришлось покинуть салон и оказаться на обочине дороге ночью при температуре в -12 градусов.

Среди пассажиров автобуса оказалась и студентка университета в Клуже. Девушка из-за поломки машины опоздала на занятия в новом учебном году.

- Я позвонила администратору фирмы, и он сказал нам, что уже выехал автобус на замену. Через один час и сорок минут водитель сообщил, что автобус, который должен прийти, был заблокирован в гараже, так и не вышел из Клужа, - рассказала publika.md девушка.

Люди были вынуждены заказывать такси и за огромные деньги возвращаться домой. В автобусной компании причиной неисправности назвали некачественное дизельное топливо, которым был заправлен автобус. Якобы, двигатель автобуса не смог работать на летнем дизеле.

Цена билетов от Бельц до Клужа составляет 400 леев. В автобусной компании заявили, что желающие смогут получить деньги обратно, а для согласившихся продолжить поездку пассажиров новый автобус будет подан на следующий день.